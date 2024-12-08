Güncellemeler genelde daha iyi bir kullanıcı deneyimi, hız ve kararlılık vadetse de her güncelleme bu beklentiyi karşılamıyor. Microsoft’un yeni Windows 11 24H2 güncellemesi için de bu yönde söylentiler yayılırken detayları sizler için araştırdık.

2024’ün büyük Windows güncellemesi Windows 11 24H2, kullanıcıların beklediği yeniliklerle birlikte gelse de bir yandan da beraberinde bir hata fırtınasını getirdiği söyleniyor.

Eğer “Yeni sürümü hemen yüklesem mi?” diye düşünüyorsanız gelin konuya ilişkin detayları birlikte inceleyelim.

Microsoft, aslında bu güncellemeyle birçok yenilik vadediyor.

Şirket, Copilot yapay zekâ desteğini geliştiriyor, Dosya Gezgini'ni yeniliyor ve de daha hızlı bir işletim sistemi vadediyor.

Ancak pek çok kullanıcının yeni sürümle birlikte gelen sorunlar yüzünden bu yeniliklerin tadını çıkaramadığından da bahsediliyor.

Örneğin, Ubisoft oyunlarının çalışmaması, mavi ekran hataları, internet bağlantı sorunları ve hatta kaybolan fare imleci gibi sorunların gün yüzüne çıktığından bahsediliyor.…

Bazı oyunlarda donmalar ve çökmeler gibi tatsız sorunların baş gösterdiği ifade ediliyor.

Özellikle Assassin’s Creed serisi veya Star Wars Outlaws gibi oyunları oynuyorsanız, donmalar, çökmeler veya siyah ekran hatalarıyla karşılaşabileceğiniz belirtiliyor.

Microsoft ve Ubisoft’un bu sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü ancak şu an için durumun pek iç açıcı olmadığı da ekleniyor.

Yalnızca oyuncular değil, iş kullanıcılarının da risk altında olduğu görülüyor.

Örneğin, güncellemenin USB cihazları kullanılamaz hâle getirebildiği ifade ediliyor.

Ağ paylaşımı da çalışmadığında, dosya ve yazıcıları diğer cihazlarla paylaşmak oldukça zor bir hâl alabilir.

Hatta bazı kullanıcılar, pano geçmişinin bozulmasından dolayı sık kullandıkları kopyala-yapıştır işlemlerinde bile sorun yaşadıklarını bildiriyor.

Bu ve türevi küçük ama can sıkıcı sorunların kullanıcıları âdeta çileden çıkardığı söyleniyor. E haksız da sayılmazlar!

Bu sebeple bir güncelleme almak için biraz daha sabırlı olunmasında fayda var gibi görünüyor.

Microsoft, Ekim ve Kasım aylarında iki yama yayınlamış olsa da hâlâ çözülmesi gereken birçok sorun olduğu açık

Bu sebeple 24H2’yi yüklemeyi düşünüyorsanız, biraz daha sabırlı olmanızda fayda var diyebiliriz.

Özetle, Windows güncellemeleri genelde yenilikler ve iyileştirmeler getirse de bu sefer işler farklı görünüyor...

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