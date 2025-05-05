Windows 11'in 24H2 güncellemesi artık güncellemenin yapılmadığı cihazlarda otomatik olarak kuruluma zorlayacak.

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için başlangıçta hatalarla dolu olan 24H2 güncellemesini son dağıtım aşamasına getirdi. Yani bu, güncellemenin artık kullanıcıları otomatik olarak yüklemeye zorunlu kılacağı anlamına geliyor.

Eğer Windows 11 Home ya da Pro kullanıyorsanız 23H2, 22H2 ya da 21H2 sürümlerinden 24H2'ye mecburi bir şekilde geçiş yapacaksınız. Güncellemeyi almak istememeniz bile bu süreci durdurmayacak.

Yakında güncellemenin kurulumu için bildirim alacaksınız

Normalde bu tür büyük güncellemeler, kullanıcı manuel olarak “Güncellemeleri Denetle” dediğinde ya da sistem otomatik güncellemelere ayarlandığında devreye giriyordu ancak Microsoft bu kez işi hızlandırıyor. Güncelleme artık kullanıcıdan onay beklemeksizin indirilecek ve yüklenmek üzere planlanacak.

Windows Update kısa süre içerisinde kullanıcıları indirme ve kurulum süreci hakkında bilgilendirecek. Bilgisayarınızı ne zaman yeniden başlatacağınızı veya kurulumun hangi zaman aralığında yapılacağını seçebileceksiniz ancak güncellemeyi reddedemeyeceksiniz.

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