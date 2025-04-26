Windows 11'in Recall özelliği, Copilot+ bilgisayarlarda kullanılabilecek şekilde güvenlik önlemleriyle birlikte yayımlandı.

Microsoft'un neredeyse bir yıl önce duyurduğu Windows Recall özelliği sonunda kullanıcılarla buluştu. Şimdilik sadece Copilot+ PC'lerde kullanılabilen bu özellik, bilgisayarda yaptığınız her şeyin ekran görüntüsünü kaydediyor.

Microsoft, gelen eleştiriler sonrası Recall'u yalnızca kullanıcı onayıyla aktif hale getirilecek şekilde güncelledi. Artık isteyen kullanıcılar bu özelliği açabiliyor, istemeyenler ise tamamen kapatabiliyor.

Tartışmalı Recall özelliği sonunda kullanıcılarla buluştu

Recall, bilgisayarda yapılan işlemleri belirli aralıklarla görüntüleyerek bir veritabanına kaydediyor. Tabii, tüm bu verilerin toplanması güvenlik ve gizlilik açısından bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Öte yandan Windows'un Arama özelliği de güncellendi. Artık aramalar kelimelerin bağlamsal anlamlarını daha iyi algılarak daha doğal ve isabetli sonuçlar sunabiliyor.

Aynı zamanda Click to Do adı verilen yeni bir özellik sayesinde, kullanıcılar ekran görüntülerindeki metinleri kopyalayabiliyor, içerikleri özetleyebiliyor veya yeniden yazabiliyor olacak. Ancak hem Recall hem de diğer bu yenilikler sadece Copilot+ bilgisayarlarda kullanılabilecek. Bu sistemlerde ise saniyede 40 trilyon işlem yapabilen özel bir nöral işlem birimi (NPU) bulunması şart.

Copilot+ özelliklerini destekleyen işlemciler arasında Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve Plus çipleri, Intel'in Core Ultra 200V serisi ve AMD'nin Ryzen AI 300 serisi yer alıyor. Bu arada, bazı özellikler ilk olarak ARM tabanlı cihazlarda sunuluyor, x86 sistemlere ise biraz daha geç geliyor.