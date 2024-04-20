Geçtiğimiz haftalarda başlat menüsüne reklam getireceğini duyduğumuz Microsoft, hoşumuza gidecek güncellemeler de yapıyor.

Microsoft, geçtiğimiz hafta içinde inişli çıkışlı geri dönüşlerle duyurularını gerçekleştirdi. Bunların çoğunluğu (VASA-1 duyurusu gibi) yapay zekâ etrafında dönerken bir kısmı da Windows 11 işletim sistemine gelecek yenilikleri kapsıyordu. Şirket, sadece Windows 11 üzerine planladıklarıyla bile pek de hoş olmayan şekilde gündeme gelmişti.

Bunların en alevli olanı ise şirketin, başlat menüsü ve kilit ekranı gibi yerlere “uygulama önerileri” şeklinde reklamlar yerleştirecek olmasıydı. Genel anlamda eski işletim sistemlerini kullanan insanları Windows 11’e çekmek ve Windows 11 kullanıcılarına daha zengin bir deneyim yaşatmak isteyen Microsoft, basit değişikliklerle bunları göstermeye başladı bile.

Başlat menüsünü daha kullanışlı kılacak gruplama özelliği geliyor.

Windows 11’in 22635.3500 (KB5036985) beta sürümüyle gelen yenilik, yığılma yapmadan uygulamaların harf harf gruplandırılmasını sağlıyor. Bu da hâlihazırda kullanılan alfabetik listeye göre daha kullanışlı. Zira uygulamaların simgeleriyle birlikte ızgara şeklinde dizilmesi, uzun uzun kaydırma ihtiyacını da ortadan kaldıracaktır.

Ayrıca başlat menüsünün sunduğu alan da bu sayede daha verimli kullanılacak. Söz konusu başlat menüsüne Microsoft Hesabı Yöneticisi (MSA) de eklenecek. Microsoft, başlat menüsüne önümüzdeki dönemde de fazlaca odaklanacak gibi görünüyor. Zira reklam konusu bile sadece bir başlangıç olabilir. Sizin bu konuda görmek istediğiniz yenilikler neler?