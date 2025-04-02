Microsoft, Windows 11’in başlatma sorunlarına uzaktan çözüm getiren Quick Machine Recovery (QMR) aracını test sürecine aldı.

Microsoft, Windows 11'in açılışta yaşadığı çökme sorunlarına uzaktan çözüm getirecek yeni bir araç geliştiriyor. "Quick Machine Recovery" (QMR) adı verilen bu özellik şimdilik sadece Beta Kanalı'ndaki Windows Insider kullanıcıları tarafından, 24H2 sürümüyle birlikte test edilebiliyor.

Quick Machine Recovery, Microsoft’un Windows Dayanıklılık Girişimi kapsamında geliştirdiği bir özellik ve bilgisayarın hatalı sürücüler ya da yanlış ayarlar yüzünden açılamadığı durumlarda devreye giriyor.

Windows açılmazsa devreye QMR giriyor

Böyle bir sorun yaşandığında bilgisayar, otomatik olarak Windows Kurtarma Ortamı’na geçiyor. Ardından internet bağlantısı sayesinde Microsoft’un sunucularına bağlanıp çökme ile ilgili verileri gönderiyor. Microsoft da sorunu analiz edip gerekli düzeltmeyi Windows Update üzerinden cihaza geri yolluyor.

Microsoft, QMR özelliğinin ilerleyen dönemde Windows 11 Home sürümünde varsayılan olarak etkin şekilde sunulacağını açıkladı. Windows 11 Pro ve Enterprise sürümlerinde ise sistem yöneticilerinin bu özelliği isteğe bağlı olarak aktif hale getirebileceği ya da devre dışı bırakabileceği belirtildi. Ayrıca yöneticilerin, tarama aralıklarını ayarlayabileceği ve dağıtımdan önce özelliği test edebileceği bilgisi paylaşıldı. Microsoft, araçla ilgili geri bildirimlerin “Recovery and Uninstall > Quick Machine Recovery” başlığı altında toplanacağını duyurdu.

Microsoft, QMR aracını şu anda test sürecindeki kullanıcıların geri bildirimleriyle geliştirdiğini açıkladı. Ancak bu özelliğin tüm Windows 11 kullanıcılarına ne zaman sunulacağıyla ilgili herhangi bir takvim paylaşmadı.