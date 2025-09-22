Microsoft, Windows 11’e Video Arka Plan Özelliği Getiriyor

Microsoft, Windows 11’de masaüstüne video dosyalarını arka plan yapma özelliğini test ediyor. Kullanıcılar yakında videoları duvar kâğıdı olarak kullanabilecek.

Microsoft, Windows 11’e yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Kullanıcılar, masaüstünde artık video dosyalarını arka plan olarak ayarlayabilecek.

Windows 11’e gelen bu yeni özellik sayesinde MP4 veya MKV dosyalarını masaüstü arka planı olarak ayarlanabilecek. Masaüstüne geçtiğiniz anda videolar otomatik olarak oynatılacak. Tabii bu da uzun süredir tercih edilen üçüncü taraf uygulamaların sunduğuna benzer bir deneyim sunuyor.

Yıllar sonra Windows 11’e dönüyor

Yeni özellikle birlikte masaüstüne geçtiğinizde videolar otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Bu da Steam’de en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Wallpaper Engine’in sunduğu deneyime oldukça benziyor. Microsoft aslında video duvar kâğıdı desteğini Vista döneminde DreamScene adıyla sunmuştu, fakat bu özellik Windows 7’ye geçerken kaldırılmıştı.

Microsoft aslında Windows 11 için dinamik animasyonlu duvar kâğıtlarını bir süredir deniyordu. Yılın başında sızdırılan bazı görüntüler de bu özelliğin nasıl görüneceğini göstermişti ancak beklenen bu yenilikler 2023’te yayınlanan sürüme eklenmedi.

Windows’ta uzun zamandır beklenen video duvar kâğıdı özelliği sonunda geliyor. Artık masaüstünde video arka plan kullanmak için ek bir uygulamaya ihtiyaç duyulmayabilir.