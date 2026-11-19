Kia'nın sızdırılan 2029 ürün yol haritası hidrojen yakıtlı Carnival minivan, yeni Sorento Hybrid ve elektrikli EV7 SUV planlarını ortaya çıkardı.

Kia'nın işçi sendikası bünyesindeki İstihdam İstikrarı Komitesi tarafından dâhili kullanım amacıyla hazırlanan bir belge, markanın 2029 yılına kadar uzanan gelecek ürün planlarını ortaya çıkardı.

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Henüz şirket tarafından resmî olarak doğrulanmayan bu yol haritasında, markanın ilk seri üretim hidrojenli aracı olacak yakıt hücreli Carnival başta olmak üzere yeni nesil Sorento Hybrid, elektrikli EV7 SUV ve güncellenmiş Tasman gibi dikkat çekici modeller yer alıyor.

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Fabrikalara göre yeni üretim planları ve model detayları

Sızdırılan belgeye göre KA5 kod adlı yeni nesil Carnival, Kia'nın Gwangmyeong fabrikasında üretilecek ve aynı tesis markanın ilk seri üretim hidrojenli aracına da ev sahipliği yapacak. Komite belgelerinde bu hidrojenli versiyonun büyük olasılıkla Hyundai Motor Grubu'nun yakıt hücre teknolojisini kullanacağı belirtiliyor.

Diğer tesislerdeki üretim dağılımı ise şu şekilde planlanıyor:

Hwaseong Fabrikası : 2024 ve 2025 yıllarında Güney Kore'nin en çok satan aracı olan ve 2025'te kendi pazarında 100 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Sorento, 2028 yılı için yenilenmiş bir hibrit versiyonla bu tesiste banttan inecek.

: 2024 ve 2025 yıllarında Güney Kore'nin en çok satan aracı olan ve 2025'te kendi pazarında 100 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Sorento, 2028 yılı için yenilenmiş bir hibrit versiyonla bu tesiste banttan inecek. Gwangju 3. Fabrika : Orta boy elektrikli SUV modeli EV7'nin yanı sıra, 2029 yılına kadar yaklaşık 3 trilyon wonluk yatırımla desteklenen program kapsamında güncellenmiş ticari kamyon Bongo da bu tesiste üretilecek.

: Orta boy elektrikli SUV modeli EV7'nin yanı sıra, 2029 yılına kadar yaklaşık 3 trilyon wonluk yatırımla desteklenen program kapsamında güncellenmiş ticari kamyon Bongo da bu tesiste üretilecek. Hanam Fabrikası: Bu tesis, büyük otobüs üretimini sonlandırarak tamamen askerî araç üretimine odaklanacak.

Hidrojenli Carnival ve EV7 için 2029 takvimi

Takvim detaylarına bakıldığında hem hidrojen yakıtlı Carnival hem de elektrikli EV7 modellerinin seri üretiminin 2029 yılında başlaması hedefleniyor ancak belgede hidrojenli Carnival'in Güney Kore dışındaki küresel pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Benzer şekilde EV7 için de platform veya batarya seçenekleri gibi teknik ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

Öte yandan belgede en az detay verilen model Tasman oldu. Mevcut pickup modeline yönelik ürün iyileştirmelerinin yanı sıra olası bir Tasman SUV versiyonundan söz edilse de üretim tesisi veya çıkış tarihi paylaşılmadı. Bu belirsizlik, Kia'nın bu yıl ön gösterimini yaptığı PV7 elektrikli van ve detaylarını paylaştığı PV5 kampçı van modellerinin netleşmiş takvimleriyle tezat oluşturuyor.