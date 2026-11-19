333 Beygirlik Yeni Volkswagen T-Roc R Tanıtıldı: Drift Modu Bile Var!

Volkswagen’in Avrupa’daki en güçlü SUV’si olan yeni T-Roc R, 333 beygirlik hafif hibrit motoruyla 100 km/s hıza 5 saniyede çıkıyor ve kapalı pist için geliştirilen Drift profilini standart sunuyor.

Volkswagen, yeni T-Roc R’ı önce pistte denedi, ardından yola uyarladı. Turbo benzinli motoru 333 beygir (245 kW) üretiyor. Bu da T-Roc R’ı markanın Avrupa’daki en güçlü SUV’si yapıyor. Motorun gücü, 7 ileri DSG çift kavramalı şanzıman üzerinden 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine aktarılıyor.

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T-Roc R’da ilk kez kullanılan 48 voltluk hafif hibrit sistemin farkı, gaza ilk bastığınızda hissedilecek türden. Sistem, elektrikli bir kompresörü çalıştırarak motorun düşük devirlerdeki çekişini artırıyor. Böylece otomobil, motorun devirlenmesini beklemeden gaza karşılık veriyor ve kesintisiz hızlanıyor. Fren yaptığınızdaysa aynı sistem bu kez enerji geri kazanıyor.

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100 km/s hıza ulaşması 5 saniye sürüyor

Yeni T-Roc R’ın EA888 evo5 kodlu turbo benzinli motoru, 420 Nm maksimum tork üretiyor. Standart olarak sunulan kalkış kontrolü (Launch Control) devredeyken otomobil, durduğu yerden 100 km/s hıza 5 saniyede ulaşıyor. Elektronik hız sınırı ise 250 km/s.

Arka tekerleklere giden tork ayrı ayrı ayarlanıyor

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Yolun sağıyla solu her zaman aynı tutuşu sunmuyor. Yeni yazılımla çalışan tork yönlendirme sistemi bu farkı hesaba katıyor. Torku ön ve arka aks arasında paylaştırmakla kalmıyor, sağ ve sol arka tekerleğe ne kadar tork gideceğini de ayrı ayrı ayarlıyor. Bu sayede zemin iki tarafta farklı tutuş sunduğunda, hızlanırken de fren yaparken de otomobili kontrol etmek kolaylaşıyor.

Direksiyondaki R tuşu Race modunu açıyor

Direksiyondaki R tuşuna bastığınızda Race (Yarış) modu açılıyor. Bu modda otomobil, şasiyi, direksiyonu ve dört tekerlekten çekiş sistemini en sportif ayarlarına getiriyor. Yani tek tuşla otomobilin virajdaki tepkilerini belirleyen üç sistemin ayarı birden değişiyor.

Standart Drift profili, kapalı pistte otomobilin arkasını kontrollü biçimde kaydırarak dört çeker bir ralli otomobili gibi viraj almaya imkân tanıyor. Special profili ise belirli bir pist için hazırlanmış. Volkswagen bu profili Almanya’daki Nürburgring’in sert iniş çıkışları ve peş peşe gelen virajlarıyla bilinen Nordschleife parkuruna göre ayarlamış.

T-Roc R’ın pistten taşıdığı ayrıntılar

19 inçlik Zandvoort alaşım jantların arkasından mavi fren kaliperleri görünüyor. Ön tampon R serisine özgü. Egzozun sesini ve görünümünü değiştirmek isteyenler için hafif, titanyum Akrapovic egzoz da seçenekler arasında.

İçeride spor koltuklarda mavi dikişler ve R logosu var. Direksiyon da R’a özel. Piste çıktığınızda tur sürenizi Digital Cockpit Pro gösterge ekranındaki zamanlayıcıdan takip edebiliyorsunuz.

Bir ayrıntı da motoru çalıştırırken devreye giriyor. Sürücü, frene basmadan Start/Stop düğmesini en az 1,5 saniye basılı tutuyor. Ardından frene basıp motoru çalıştırdığında motor devri kısa süreliğine dakikada 3.000 devire fırlıyor. Dört çıkışlı spor egzozun o kısa kükremesini duymak için otomobilin yerinden kıpırdaması bile gerekmiyor.

Yeni T-Roc R’ın fiyatı ve renk seçenekleri

R modellerinin imza rengi metalik Lapiz mavisinin yanı sıra Kanarya sarısı, Saf beyaz, metalik Kurt grisi ve metalik Grenadilla siyahı da sunuluyor. Grenadilla siyahı dışındaki tüm renkler, isteğe bağlı olarak kontrast siyah tavanla tercih edilebiliyor.

Yeni Volkswagen T-Roc R, 19 Kasım Perşembe günü Almanya’da ön satışa çıkıyor. Modelin Almanya’daki başlangıç fiyatı 59.995 euro, yani Türkiye’deki vergiler eklenmeden, ham kur karşılığıyla yaklaşık 3,33 milyon TL.

Yeni Volkswagen T-Roc R’ın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz resmen açıklanmadı.