Mac'lerde sıklıkla kullanılan ve oldukça sevilen Spotlight özelliği 'Komut Paleti' adıyla artık Windows 11'e de geldi.

Microsoft, Windows 11 kullanıcıların yıllardır beklediği Komut Paleti isimli yeni özelliğini sessizce kullanıma sundu. Mac kullanıcılarının Spotlight özelliğinden aşina olacağı bu yeni arama ve uygulama başlatma aracı; bilgisayarınzıdaki uygulamalara, komutlara, dosyalara ve çok daha fazlasına ışık hızında erişim sağlıyor.

İlk olarak yaklaşık beş yıl önce tanıtılan PowerToys Run’un yerini alacak şekilde tasarlanan bu güncellenen araç, geliştiriciler ve ileri seviye kullanıcılar için âdeta bir kontrol merkezi sunuyor.

Komut Paleti özelliği ne işe yarıyor?

Komut Paleti sayesinde kullanıcılar yalnızca uygulamaları açmakla kalmıyor; sistem komutlarına erişebiliyor, hesaplamalar yapabiliyor, web aramaları gerçekleştirebiliyor ve dosyalar arasında hızlıca gezinebiliyor. Özelleştirilebilir yapısı sayesinde Microsoft’un sunduğu varsayılan işlevlerin çok ötesine geçmek mümkün. Geliştiriciler, uzantılar aracılığıyla kendi komutlarını ekleyerek bu aracı daha da kişiselleştirebiliyor.

Microsoft, daha önceki Window Walker PowerToy’un işlevlerini de Komut Paleti’ne entegre ederek açık pencereler arasında geçişi daha pratik hâle getirdi. Win + Alt + Space kısayoluyla aktif hale getirilen bu araç, PowerToys paketinin bir parçası olarak indirilebiliyor.

Her ne kadar Microsoft, Komut Paleti’ni PowerToys Run’un halefi olarak tanımlasa da, iki araç şu an için birlikte kullanılabiliyor. Şirketin bu hafta içerisinde bazı küçük değişiklikler yaptığı Komut Paleti’nin, 19 Mayıs’ta gerçekleşecek Build geliştirici konferansında daha fazla ön plana çıkması bekleniyor.

Komut Paleti özelliği nasıl aktif edilir?

Microsoft Store'dan Microsoft PowerToys'u indirin.

Microsoft PowerToys'u açın ve Komut Paleti özelliğine gelin.

Özellik varsayılan olarak açık olacaktır, kısayolu dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.