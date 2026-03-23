Windows'un "Otomatik Güncelleme" Kabusu Nihayet Bitiyor: Kalıcı Olarak Kapatılabilecek

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarını sevindirecek önemli değişiklikler duyurdu. Artık güncellemeler zorla yüklenmeyecek, kullanıcılar istedikleri kadar erteleyebilecek. Şirket, performans ve stabilite iyileştirmeleriyle Windows’a olan güveni yeniden kazanmak istiyor.

Microsoft, yıllardır Windows kullanıcılarının en büyük şikâyetlerinden biri olan zorunlu güncellemeler konusunda sonunda geri adım atıyor. Özellikle bilgisayarın en olmadık anda kendini güncellemesi ve yeniden başlatması, pek çok kullanıcı için adeta kabusa dönüşmüştü.

Görünen o ki şirket, bu tepkileri artık görmezden gelmiyor. Yapılan yeni açıklamalar, Windows Update sisteminin çok daha kullanıcı dostu hâle geleceğini ve kontrolün büyük ölçüde kullanıcıya bırakılacağını gösteriyor.

Artık Güncellemeler Sizi Yarım Bırakmayacak

Microsoft’un açıklamasına göre kullanıcılar artık güncellemeleri istedikleri kadar duraklatabilecek. Yani “şimdi değil” dediğiniz bir update, sizi zorla yakalamaya çalışmayacak.

Daha da önemlisi, bilgisayarınızı kapatırken veya yeniden başlatırken güncelleme yükleme zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Bu da özellikle acil işlerde bilgisayarın kontrolünü kaybetme sorununu tarihe gömebilir.

Tamamen Kaldırılmıyor Ama Çok Daha Az Rahatsız Edecek

Elbette Microsoft, güvenlik nedeniyle otomatik güncellemelerden tamamen vazgeçmiş değil. Ancak yeni sistemde bu otomatik güncellemeler çok daha az agresif olacak ve kullanıcı deneyimini bölmeyecek şekilde sunulacak.

Şirket ayrıca, sistemin en fazla ayda bir kez yeniden başlatma gerektireceğini belirtiyor. İsteyen kullanıcılar ise güncellemeleri daha erken yüklemeye devam edebilecek.