Windows Terminal'in İlk Kararlı Sürümü Resmen Yayınlandı

Microsoft, geçtiğimiz yıl duyurduğu Windows Terminal'in ilk kararlı sürümünü resmi olarak yayınladı. Ön izleme sürümünden kararlı sürüme geçişte yeni özellikler de eklenen Windows Terminal 1.0, sahip olduğu GPU desteğiyle daha hızlı çalışırken, birden çok profilde çalışılmasına da imkan veriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2019 yılında düzenlediği bir etkinlikte yeni "Windows Terminal"i resmen duyurmuştu ve 2019'un haziran ayında Windows Terminal'in ilk ön izleme sürümünü Microsoft Store aracılığıyla kullanıcılara sunmuştu. Microsoft şimdi ise Terminal'in ilk kararlı sürümü olan Windows Terminal 1.0'ı resmen yayınladı.

Microsoft tarafından yayınlanan Windows Terminal'in kararlı sürümü, bazı yeni özellikler ile birlikte geliyor. Örneğin kullanıcılar, bu sürümle birlikte Terminal'i GPU desteği ile birlikte de kullanabilecekler. Bu destek, Windows Terminal 1.0'da yapılacak her şeyin biraz daha hızlı olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Windows Terminal 1.0, artık Unicode ve UTF-8 karakterlerine de destek veriyor.

Windows Terminal 1.0, eskisine oranla daha gelişmiş bir yapıya sahip. Bu gelişmişlik Windows Terminal 1.0'da birden çok pencere ya da komut satırında aynı anda çalışmayı kolaylaştırıyor. Bu da kullanıcıların işlerine hem hız hem de pratiklik kazandırıyor. Üstelik Microsoft, Windows Terminal 1.0'da farklı profiller oluşturulabileceğini, bu profillerin yan yana çalıştırılabileceğini ve bu profillerin benzersiz bir şekilde özelleştirilebileceğini ifade ediyor.

Microsoft'un geliştirdiği Windows Terminal'in ilk kararlı sürümü, tüm kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Şirket, bu kararlı sürümün yanı sıra yine bir ön izleme sürümünün de bulunacağını ve Windows Terminal 1.0'a gelecek yeni özellikleri deneyimlemek isteyen tüm kullanıcıların, bu sürümü tercih edebileceklerini ifade ediyor. Kullanıcılar, Windows Terminal 1.0'a Microsoft Store ya da Github üzerinden erişebiliyorlar.