Witcher 3’ün Yeni Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Witcher 3: Wild Hunt'ın uzun zamandır beklenen ve defalarca ertelenen yeni nesil güncellemesinin çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

CD Projekt RED’in en sevilen oyunu olan Witcher 3, oyunculara nefes kesici bir açık dünya, muazzam bir hikaye ve ana hikayeden daha çok dikkat çeken yan görevler ile oyuncuların favorilerinden birisi haline gelmişti. Hatta oyun o kadar çok sevilmişti ki hem oyuna ilham kaynağı olan kitaplar yok satmış hem de Netflix’in Witcher dizisi çok izlenmişti.

Cyberpunk 2077’nin olaylı çıkışının ardından firma hem Cyberpunk’ı düzeltmeye çalışan hem de Witcher 3 için yeni nesil güncellemesini hazırlamaya çalışan CD Projekt RED yetkilileri, 2021 yılının sonunda çıkması planlanan güncellemeyi 2 kez ertelemişti. Hatta 2. erteleme duyurusunda güncellemenin “süresiz olarak ertelendiği” belirtilmişti.

Witcher 3’ün yeni nesil güncellemesi 1 ay sonra yayınlanacak

Bu yılın başında Cyberpunk 2077’nin daha hızlı düzeltilebilmesi için yeni nesil güncellemesini erteleyen CDPR yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada ise Witcher 3’ün yeni nesil güncelemesinin 14 Aralık 2022 tarihinde, yani tam 1 ay sonra çıkış yapacağını duyurdu.

Oyunun şu anda satıldığı tüm platformlarda yani PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch ve Steam Deck'te yayınlanacak güncellemenin ücretsiz olacağını da belirtelim. Peki bu güncellemede neler olacak?

Güncellemenin adı “Complete Edition” olacak

Öncelikle oyunun bu güncellemeden sonra PC platformunda RTX desteğiyle oynanabilir olacağını belirtelim. Öte yandan Witcher 3 topluluğunun en sevdiği modlardan birisi olan HD grafik modunun yapımcısı olan Halk Hogan’ın da bu projede yer aldığı ve oyunun grafiklerinin elden geçirileceği de açıklanmıştı. Öte yandan ne yazık ki oyunun PS5 ve Xbox Series S/X platformları için grafik iyileştirmeleri dışında ne gibi özellikler sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca oyuna The Witcher dizisindeki kıyafet ve aksesuarların da bu ek paketle oyuna ekleneceği açıklanmıştı. Ortaya çıkan bazı iddialara göreyse bu ek paket sayesinde dizide gördüğümüz bazı sahneleri görev olarak oynayabileceğiz.

Oyunun halihazırda oynanabilir olduğu tüm platformlarda ücretsiz olarak 14 Aralık tarihinde yayınlanacağını hatırlatalım. Ayrıca PC oyuncuları için de güncellemenin Steam, Epic Games ya da GOG fark etmeksizin tüm platformlardaki oyunlara geleceğini de belirtelim.