Battle For Azeroth'un Yeni Fragmanı Sürprizlerle Dolu

Battle for Azeroth ile birlikte birbirinin gırtlağına yapışan Horde ve Alliance arasındaki savaş gittikçe ilginç bir hal alırken, Saurfang de savaş alanlarına geri dönüyor.

Bütün gezegeni, galaksiyi, evreni ya da hem ana hem paralel evrenleri tehdit eden bir düşmanla savaşmadıkları sürece birbirini kesip biçen Horde ve Alliance, World of Warcraft'ın son ek paketi olan Battle for Azeroth'da yeniden karşı karşıya gelmişti.

Yeni yayınlanan fragman Lost Honor, Saurfang ve Anduin'e odaklanıyor. En son Lordaeron Savaşı'nda dehşet yaratan Warchief Sylvanas Windrunner'dan korkan ve savaşta esir düşen eski Horde generali Saurfang'ın, Anduin'i öldürme şansı olmasına rağmen öldürmediğini öğreniyoruz. Saurfang'ın bu hareketinin nedeni, Anduin'in Sylvanas'ı durdurmasını umması. Anduin de Saurfang'in onuruna güveniyor. Anduin'in Saurfang'i serbest bıraktığı sahneyle beraber sinematik bitiyor. Bu sinematik kısa sürede hem etkileyici bir şekilde hikayeyi ilerletiyor, hem de bir sonraki yama olan Tides of Vengeance için temelleri oluşturmaya başlıyor.

Yeni gelecek olan Tides of Vengeance ek paketinde yer alacak olan battle for Daza'Alor raidinde Saurfang, Alliance birliklerine Horde topraklarını ele geçirmeleri için önderlik edecek.