World Press Photo'da Fotoğraflar Hangi Kameralarla Çekildi?

World Press Photo 2020'nin kazananları açıklandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli kaynaklar tarafından kazanan fotoğrafların çekildiği makinelerin ayrıntılı karşılaştırmaları yapıldı. Gelin ödül kazandıran fotoğraf makinelerine yakından bakalım.

Fotoğraf tutkunlarının sıkı şekilde takip ettiği etkinliklerin başında her yıl düzenlenen World Press Photo fotoğraf yarışması geliyor. 1925 yılında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde kurulmuş olan kâr amacı gütmeyen bağımsız organizasyon World Press Photo, yıllardır düzenlediği dünyanın en geniş katılımcı ağına sahip ve en prestijli fotoğraf yarışmalarıyla tanınıyor.

Bu yıl kazanan fotoğrafların açıklanmasını takip eden süreçte fotoğraf ve fotoğrafçıların kim olduğuna ek olarak ödüllü işlerin hangi makineler kullanılarak çekildiği de merak konusu oldu. Markalar, sistemler, kameralar ve sensörler ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Akıllardaysa son zamanların en fazla tartışılan sorularından bir tanesi vardı: "Aynasız makinaların devrimi foto muhabirliğinde etkili oldu mu?"

Aynasız modeller de kendini gösterdi:

Karşılaştırmalı veriler; Canon ve Nikon markalarının yıllardır süren rekabetine Fujifilm ve az da olsa Sony’nin dâhil olduğunu gösteriyor. Nikon marka fotoğraf makinesiyle kazananların geçen seneki oranı %37'yken bu sene %26 olarak belirlenmiş durumda. Canon’daysa geçen yıla göre %46’dan %38’e düşüş var.

Canon ve Nikon'un aksine Fujifilm için bir artış söz konusu. Geçen yıl %10 kazandırma oranı yakalayan Fujifilm, bu yıl %16’ya yükselmiş durumda. Fujifilm'i geçen yılki %2,6’lık oranını bu yıl %7’nin üzerine çıkarmayı başaran Sony izliyor.

Yarışmaya katılan tüm markaların kullanım sıklığı sırasıyla Canon, Nikon, Fujifilm, Sony, Dji, Leica, Mamiya ve Hasselblad şeklinde olduğunu da ekleyelim. İlk üçü kapan makinelerse Canon EOS 5D Mark IV, Nikon D5 ve Canon EOS 5D Mark III olarak açıklandı. Fujifilm ise X-Pro2 ve X100T modelleriyle Canon ve Nikon’u takip ediyor.

Aynasız makinelerin lider modelleri izleyişi, bu modellerin pazar paylarını çok yakın zamanda artıracağı yorumlarına sebep olmuş durumda. Geçen yıl aynasız modellerin oranı sadece %4,4'ken bu sene bu sayı %23,7’ye kadar yükseldi.