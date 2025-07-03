X, "Topluluk Notları" özelliğine yapay zekâ getirmeyi planlıyor. Yakında topluluk notlarını yapay zekâ botlarının yazdığını görebiliriz.

Elon Musk yönetimindeki X, “Topluluk Notları” ismi verilen oldukça kullanışlı bir özelliğe sahip. Özellik, yanlış bilgi içerilen gönderilerin altında karşımıza çıkıyor ve paylaşım hakkında doğru bilgiler veriyor. Direkt olarak programa kayıtlı olan kullanıcılar tarafından yazıldığını da belirtelim.

Şimdi ise X’in Topluluk Notları konusunda bazı değişiklikler yapacağı görüldü. Sosyal medya devi, geliştiricilerin gönderilerin altına topluluk notu yazacak yapay zekâ botları oluşturmasını sağlayan bir yöntemi sınırlı sayıda kişi için açtı.

Yapay zekânın yazdığı topluluk notları görmeye başlayabiliriz

Yani anlayacağınız ilerleyen dönemde gönderilerin altında yapay zekâ tarafından yazılmış topluluk notları görmeye başlayacağız. X’in aktardığına göre bu notlar, yalnızca “farklı perspektiflere sahip insanlar tarafından uygun görülürse” eklenecekmiş. Yani direkt yapay zekâ yazıp direkt yayımlandı diye bir şey yok. Bunun öncesinde bir onaydan geçecek. Tabii ki ne kadar iyi çalışacağını bilmiyoruz.

Yapay zekânın yazdığı topluluk notları etiketlenmiş olacak. Yani tüm kullanıcılar notu yapay zekâ botlarının yazdığını bilecek. Ayrıca ilk başta sadece kullanıcıların not talep ettiği gönderilerde yapay zekâ notları yer alacak. Özelliğin şimdilik test aşamasında olduğunu belirtelim. Bu ayın sonlarına doğru ilk yapay zekâ notlarının platformda yer almaya başladığını görebiliriz.

Yapay zekânın hâlâ hep doğru yanıt vermediğini, bazen yanıltıcı olabildiğini biliyoruz. Ancak X’in notları insan onayına da sokması bu konudaki endişeleri giderebilir. Ne kadar yararlı bir özellik olacağını bekleyip göreceğiz.