xAI, Grok'un son zamanlardaki tuhaf davranışlarını çözmek için yeni bir güncelleme yayımladı. Şirket, bu güncellemenin ardından sohbet botunun kendine "Hitler" demeyeceğinin sözünü veriyor.

Elon Musk yönetimindeki xAI şirketinin ürünü olan ve direkt olarak X üzerinden de kullanılabilen yapay zekâ aracı Grok, son zamanlarda kafayı yemişti. Öyle ki sohbet botu, aldığı bir güncellemenin ardından herkese küfür etmeye başlamıştı. Ayrıca kendine Hitler diyor, insanlara hakaretler ediyor, ırkçı yorumlar yapıyordu.

xAI hâlihazırda geçtiğimiz günlerde Grok’a düzeltme güncellemeleri getirmişti. Şimdi ise daha fazla güncelleme yayımladı ve yeni açıklamalarda bulundu. Elon Musk’ın şirketi, Grok’un bir daha kendisine “Hitler” demeyeceğinin sözünü verdi.

Geçmişe göre değil, bağımsız analizlerle verilen yanıtlarla uygunsuz cevaplardan kaçınacak

X üzerinden yapılan bir paylaşıma göre Grok’a gelen son güncellemeyle yanıtlar, “geçmişteki Grok, Elon Musk veya xAI’ın beyan ettiği inançlardan değil, direkt olarak bağımsız analizlerden” gelecek. Böylece bu tarz sorular sorulduğunda Grok’un daha kendine özgü düzgün yanıtlar vermesi sağlanacak.

Grok’a gelen güncellemenin ne kadar yararlı olacağını bekleyip göreceğiz. xAI, son güncellemelere rağmen “aktif olarak izleme yapmaya” devam edeceğini belirtmiş. Yani eğer sohbet botu tuhaf davranışlarına devam ederse daha fazla ayarlama yapılabilecek.

Güncellemeler ardından son birkaç günde Grok’un davranışları daha normal olmaya başlamıştı. Ancak hâlâ problemler devam ediyordu. X’te bazı gönderilere küfürlü yanıtlar vermeyi sürdürdüğünü görmüştük. Bunun dışında ırkçı yorumlar, Grok’un yapay zekâ asistanlarından cinsel içerikli cevaplar gibi durumlarla da karşılaşılıyordu. Yeni güncellemenin bunu çözüp çözmeyeceğini zaman gösterecek.