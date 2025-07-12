X'te yeniden yanıt vermeye başlayan Grok, küfürlere kaldığı yerden daha agresif ve daha yaratıcı bir şekilde devam ediyor.

xAI'ın yapay zekâsı Grok, geçtiğimiz günlerde güncellenmiş ve Elon Musk'ın belirttiğine göre çok daha gelişmiş yanıtlar verebilmeye başlamıştı. Ardından ettiği küfürler sonrası yanıt vermesi durdurulan ve ülkemizde de adına soruşturma açılan Grok, geçtiğimiz günlerde yeni sürümle karşımıza çıktı.

Yeni sürümü sonrası daha akıllı olduğu iddia edilen Grok, geçtiğimiz saatlerde tekrar kullanıcılara karşı agresif tavırlar sergilemeye ve bu sefer daha da yaratıcı küfürler etmeye başladı.

Grok'un verdiği yeni yanıt:

Elbette bu durumun arkasındaki temel neden Grok'un bu şekilde kodlanması değil. Diğer yapay zekâlara kıyasla daha sansürsüz olduğunu söyleyebiliriz ama her sohbette kullanıcıların inatla ağzından küfür almak için uğraşması bu tür yanıtlar vermesine de sebebiyet veriyor.

Tabii bu olası yasakla da sonuçlanabilir. Daha önceki açılan soruşturma sonrası Grok'un incelemeye alınacağı iddia edilmişti. Bu tür durumlar devam ettiği takdirde Grok'a veya doğrudan X'e olası bir erişim engeli söz konusu olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.