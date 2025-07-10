Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI, Grok 4'ü duyurdu. İki versiyona sahip olan yapay zekâ model ailesi, performans testlerinde rakiplerini ezip geçmiş durumda. Ancak Grok 4 kullanmanın oldukça yüksek bir bedeli olacak...

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından yönetilen yapay zekâ şirketi xAI, dün gece düzenlediği bir etkinlikte Grok 4'ü tanıttı. Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre yeni versiyon, akademik sorular açısından her konuda doktora seviyesinden çok daha iyi durumda. Hatta Elon Musk'a göre Grok 4, yeni bir şeyler icat edebilir. Şirket, Grok 4'ün dünyanın en güçlü yapay zekâ modeli olduğunu iddia ediyor.

xAI'ın etkinliğinde yapılan açıklamalara göre Grok 4, iki versiyona sahip olacak. İkinci versiyon, "Grok 4 Heavy" olarak isimlendirilecek. Grok 4, tahmin edebileceğiniz üzere gündelik kullanıma uygun olan model olarak hizmet edecek. Grok 4 Heavy ise Grok 4'ün çoklu ajan desteğine sahip olan özel bir versiyonu. Grok 4 Heavy, belirli bir sorun için birden çok ajan oluşturacak ve bir çalışma grubu oluşturacak. Ajanların çalışmaları, son aşamada birleştirilecek.

Peki Grok 4'ün performansı nasıl?

xAI'ın paylaştığı veriler, Grok 4 ailesinin girdiği neredeyse tüm testlerde en iyi sonuçları verdiğini gözler önüne serdi. Bu bağlamda; paylaşılan verilere göre Grok 4 ailesi, GPQA, AIME25, LCB ve HMMT25 testlerinde o3, Gemini 2.5 ve Claude 4 Opus modellerini geride bırakmayı başardı. Tüm bunlara ek olarak; Grok 4, Humanity's Last Exam ve ARC-AGI-2 gibi testlerde de rakiplerini ezip geçmiş durumda.

Ancak burada dikkat çekici bir husus var. xAI, firmanın en yeni modelleri için "SuperGrok Heavy" isimli bir abonelik paketi başlattı. Bu abonelik paketini satın alan kullanıcılar, Grok 4 Heavy'nin erken önizleme sürümüne ek olarak xAI tarafından geliştirilen en yeni özelliklere de erkenden erişme imkânı yakalayacaklar. Ancak bu paketin bedeli tam 300 dolar. SuperGrok Heavy fiyatı, Google ve OpenAI gibi firmaların sunduğu fiyatlardan çok daha yüksek.