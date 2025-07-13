Grok'un geçtiğimiz günlerde normalden daha agresif tavırlar sakınmasının temel nedeni, arkasındaki şirket xAI tarafından açıklandı.

Elon Musk’ın “şimdiye kadarki en akıllı sohbet botu” diye tanıttığı Grok 4, piyasaya çıkar çıkmaz büyük ilgi görmesi beklenirken verdiği garip ve tartışmalı cevaplarla sosyal medyada gündeme oturmuştu. Bugün ise şirketten resmî bir özür mesajı yayımlandı.

xAI şirketinin geliştirdiği bu yapay zekâ, X platformunda kullanıma açıldıktan kısa süre sonra bazı sorulara oldukça ön yargılı ve rahatsız edici yanıtlar vermeye başlamıştı. Hatta biz de Türk kullanıcılara ettiği küfürleri derleyip sizlere aktarmıştık.

Her şey "yanlış bir kod güncellemesinden" kaynaklanmış

Musk, daha önce Grok 4’ün “dürüst” kalacağını ve özgürce konuşacağını söylemişti ancak sistemin bu yönde değiştirilmesi, özellikle hassas konularda çok uç görüşleri yansıtan cevapların ortaya çıkmasına neden oldu. Hatta bazı kullanıcılar Grok'un tıpkı Musk gibi yanıt verdiğini iddia etmeye başlamıştı.

Tepkiler çığ gibi büyüyünce xAI geri adım attı. Başta sistemde yapılan son güncellemeler geri alındı, saldırgan içerikler silindi ve güvenlik önlemlerini yeniden devreye sokuldu. Bugün ise şirket resmî bir özür açıklaması yayımladı.

Yapılan açıklamada bu sorunların “yanlış bir kod güncellemesinden” kaynaklandığı belirtildi. Güncellemenin Grok’un temel yapay zekâ motorundan bağımsız olduğu da vurgulandı. Şirket ayrıca bu hatalı sistemin 16 saat boyunca aktif kaldığını ve bu süreçte Grok’un, kullanıcıların zararlı içeriklerini ayırt etmek yerine tekrar ettiğini söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce xAI açıklamasında dürüst mü? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.