Microsoft, Xbox All Access'i Türkiye'ye Getirmeye Çalışıyor

Microsoft'un sevilen hizmetlerinden Xbox All Access Türkiye'ye geliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Xbox Türkiye yöneticilerinden Halil Gökoğlu, hizmetin Türkiye'ye gelişi için altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu sayede Türk oyuncular, Xbox Series X ve Series S'e taksitle sahip olabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ile Series S'i dün itibarıyla piyasaya sürdü. Bu hamleyle birlikte hem ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki oyunseverler, Microsoft'un yepyeni oyun konsoluna sahip olma imkanı yakalamış durumdalar. Ancak bazı bölgelerdeki oyuncular, bu konsola erişme konusunda biraz daha şanslılar. Çünkü Microsoft, bazı ülkelerdeki oyuncuların Xbox All Access sayesinde yeni bir Xbox satın almalarını sağlıyor.

Xbox All Access, Türkiye'de olan bir hizmet değil. Ancak pek çok takipçimiz, Xbox Series X ile ilgili haberlerimizde bu hizmeti Türkiye'de de istediklerini söylemişti. Gelen son bilgilere göreyse bu hizmet gerçekten de Türkiye'ye geliyor. Donanımhaber Genel Yayın Yönetmeni Mesut Çevik'e açıklamalarda bulunan Xbox Türkiye yöneticilerinden Halil Gökoğlu, hizmetin Türkiye'ye gelmesi için altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bilmeyenler için: Nedir bu Xbox All Access?

Microsoft'un Xbox All Access hizmeti, pek çok oyuncunun yüzünü güldüren bir sistem. Çünkü Microsoft, bu hizmet sayesinde Xbox Series X ve Xbox Series S'e taksitli olarak sahip olunmasını sağlıyor. Şöyle ki; normal koşullarda bu oyun konsollarını nakit ya da kredi kartıyla alabiliyorsunuz. Xbox All Access ise konsola Microsoft'a borçlanarak sahip olmanızı sağlıyor. Şirket sizin yerinize, çeşitli finans kuruluşlarıyla anlaşıyor.

Xbox All Access'in tek avantajı, konsola taksitle sahip olmanız değil. Bu hizmet, içerisinde Game Pass Ultimate isimli abonelik paketini de sunuyor. Yani bir oyunsever, bir yandan Xbox'a taksitle sahip olma imkanı yakalıyor, diğer yandan da Microsoft'un aylık olarak sunduğu ücretsiz oyunlara erişilmesini sağlıyor. Kısacası oyunseverler için Xbox All Access, bir taşla iki kuş vurmak deyiminin en somut örneği.

Halil Gökoğlu, konuyla ilgili açıklamalarında detay vermiyor. Gökoğlu'na göre Microsoft şu sıralar, Xbox All Access'i Türkiye'ye getirebilmek için kredi sağlayıcılarla görüşüp, faiz ve diğer detayları belirlemeye çalışıyor. Ancak ABD'deki Xbox All Access planlarının benzerinin Türkiye için de geçerli olabileceğini söyleyebiliriz.

Microsoft'un ABD'deki Xbox All Access hizmeti, Xbox Series X'i 24 ay taksitli hale getiriyor. Kullanıcılar aylık olarak, 35 dolar ödeme yapıyorlar. Bu durumda oyuncuların cebinden konsol ve Game Pass Ultimate için, 2 yılda 840 dolara mal oluyor. Konsolun ABD'deki satış fiyatı ise 499 dolar. Bu bağlamda, Türkiye'deki tüketicilerden Game Pass Ultimate ücreti almaz ve faizi de sıfır tutmayı başarırsa, 8,299 TL karşılığındaki Xbox Series X'in 24 aylık taksitlendirilmesi durumunda, yapılacak ödemenin 345 TL civarında olacağını söyleyebiliriz. Ancak ücretsiz Game Pass Ultimate ve yüzde 0 faizin pek de mümkün olmadığını şimdiden belirtelim.