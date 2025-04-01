Xbox, ASUS iş birliğiyle geliştirilen yeni taşınabilir el konsolunu kısa bir tanıtım videosu eşliğinde duyurdu.

El konsolu pazarına Xbox da adım attı. ASUS iş birliğiyle geliştirilen yeni cihaz, kısa bir tanıtım videosu ile duyuruldu. Xbox'a özel düğme yapısı ve tasarımıyla dikkat çeken cihazın bazı teknik ipuçları da paylaşılmış durumda.

ASUS’un Republic of Gamers hesabından paylaşılan teaser videosu, hem yeni Xbox kumandasına hem de taşınabilir Xbox konsoluna şöyle kısacık bir göz atmamızı sağladı.

ASUS ortaklığıyla geliştirilen Xbox el konsolu ortaya çıktı

Tanıtımda görülen cihazda Xbox'a özgü tuş düzeni dikkat çekerken, çift analog çubuk, yön tuşları ve ek işlev düğmeleri de yer alıyor. Microsoft ise bu tanıtımı resmi hesabı üzerinden paylaştığı bir gif ile destekledi.

Ocak ayında Microsoft’un yöneticilerinden Jason Ronald, şirketin Xbox ve Windows deneyimini üçüncü taraf donanım üreticileriyle entegre etmek istediğini belirtmişti. Yeni el konsolunun doğrudan Microsoft tarafından üretilmediğini belirten Ronald, ASUS gibi donanım ortaklarıyla geliştirilen bu cihazın, Xbox markasının taşınabilir oyun konsolu alanındaki ilk adımı olduğunu ifade etti.

Cihazla ilgili henüz net bir çıkış tarihi ya da detaylı teknik özellik listesi açıklanmadı. Ancak tanıtım videosunda yer alan “maraton dayanıklılığı, daha fazla kapasite, daha yüksek hızlar” gibi ifadeler, ürünün taşınabilirlik ve performans odaklı geliştirildiğini gösterdi. Öte yandan, Xbox ekibi yeni nesil Xbox konsolunun üretim sürecine başladığını duyurdu ve bu cihazın iki yıl içinde piyasaya sürülmesini planladıklarını aktardı.