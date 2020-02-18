Xbox oyunları bilgisayarda nasıl oynanır sorusunun cevabını adım adım anlatıyoruz. Xbox Play Anywhere özelliği ile konsol oyunlarınızı çok kolay bir şekilde bilgisayarda oynayabilirsiniz.

Xbox Play Anywhere sayesinde, Xbox oyunları PC üzerinden de oynanabiliyor. Eğer Windows 10 yüklü bir bilgisayarınız varsa, ayrıca Xbox'a sahip olmanıza gerek yok. Oyunlar her iki platform için yapıldığı için çevrimiçi senkronizasyonu bulunuyor. Böylece ister PC ister Xbox’ta oynayın, sorun yaşamıyorsunuz. Oyunlara Microsoft Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

Xbox oyunlarını bilgisayarda oynamak için iki farklı yöntem kullanılıyor. İlk olarak dilerseniz Xbox konsolunuzun görüntüsünü bilgisayara aktarabilirsiniz. İkinci yöntem ise yukarıda da bahsettiğimiz Xbox Play Anywhere programını kullanabilirsiniz. İlk yöntem nispeten daha kolay; tek yapmanız gereken aktarma kablosuyla görüntüyü bilgisayara aktarmak. Biz bu içeriğimizde 2. yöntemi anlatacağız.

Xbox oyunları bilgisayarda nasıl oynanır?

Xbox ve Windows 10’da aynı hesapla oturum açın,

Oynamak istediğiniz Xbox Play Anywhere simgeli oyunu indirin,

simgeli oyunu indirin, Xbox oyun kumandasını bilgisayara bağlayın,

Xbox uygulamasında oyunu bulup çalıştırın,

İşlem tamam, artık oyunu dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

Bilgisayarda sadece Xbox Play Anywhere oyunlarını oynayabilirsiniz. Oyunların profil sayfasında ve satın almadan önce mağazada, bu özelliğin olup olmadığı yazıyor. Bu nedenle hem PC hem de Xbox ile oynamak istiyorsanız buna mutlaka dikkat edin. Çünkü diğer oyunlar bilgisayarda oynanmıyor. Her şey tamam ise adımları detayları

Xbox hesabınız ile Windows 10’da oturum açın:

İlk olarak mutlaka yapmanız gereken şey Xbox hesabınız ile Windows 10 hesabınızın aynı olması. Bu en başında hem oyunları oynamak hem de senkronizasyonu sağlamak için gerekiyor. Çünkü çevrimiçi oyunlarda kaydettiğiniz ilerlemeler, aksi takdirde her iki platform için de kaydedilmiyor. Aynı hesap ile oturum açtıktan sonra sıra oyunlara geliyor.

Xbox Play Anywhere oyunu indirin veya satın alın:

Xbox Store veya Microsoft Store üzerinden Xbox Play Anywhere oyunları satın alabiliyorsunuz. Daha önce satın aldığınız oyunları ise yine Microsoft Mağaza’da veya bilgisayarınızdaki Xbox uygulamasında görebilirsiniz. Yeni bir oyun satın almak için önce Microsoft Store girmeniz gerekiyor. Ardından Xbox Play Anywhere simgesine sahip oyunları satın alıp indirebilirsiniz.

Xbox oyun kumandasını bilgisayara bağlayın:

Kumandayı bilgisayara bağladıktan sonra bilgisayarınız bunu otomatik olarak algılayacak. Kumanda ayarlarını Xbox Kumanda Yardımcısı üzerinden değiştirebilirsiniz. Otomatik olarak algılanmadığı durumlarda ise bilgisayarınızın ve Xbox’ınızın tüm güncellemelerinin yapıldığından emin olmalısınız. İkinci olarak da Aygıt Yöneticisi üzerinden Donanım Değişikliklerini Tara seçeneğini kullanabilirsiniz.

Xbox oyunları oynamak için hazırsınız:

Bilgisayara kumandayı da bağladıktan sonra artık oyunları oynamak için hazırsınız. Tek yapmanız gereken bilgisayarınızdaki Xbox uygulamasından veya Microsoft Store üzerinden indirdiğiniz oyunu bulup çalıştırmanız. Oyun kumandasını, Xbox konsolda kullandığınız gibi bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Oyunlara girmeden önce kumanda ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yukarıdaki adımları takip etmenize rağmen oyunlar açılmazsa veya oyunları kütüphanede göremezseniz endişelenmeyin. Büyük ihtimalle bilgisayarınız veya Xbox konsolunuz güncel olmayabilir. İki platform arasında bağlantıyı ve düzgün çalışmasını sağlamak için ikisinin de son güncellemelere sahip olması gerekiyor. Bu nedenle oyunlara girmeden önce güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın.

Xbox Play Anywhere nedir?

Xbox Play Anywhere, Xbox oyunlarını bilgisayarınızda veya konsolunuzda oynamanızı sağlayan bir sistem. İsminden de anlaşılacağı üzere Xbox oyunları istediğiniz yerde oynamanızı sağlıyor. Bu sisteme dahil oyunları oynarken, ilerlemeler Xbox Live üzerinden kaydediliyor. Bu nedenle hem PC hem de Xbox hesabınız aynı olmalı.

Xbox Play Anywhere ücretli mi?

Bazı kullanıcıların bu sistemin ek maliyet getirdiği konusunda yanlış bir bilgisi var. Xbox Play Anywhere ücretsiz bir hizmet. Aslında tamamen bir simge bile denilebilir. Bu hizmetin simgesine sahip oyunları, tek bir seferlik satın almadan sonra bilgisayarınızda da oynayabilirsiniz. Öncesinde veya sonrasında herhangi bir ekstra ücret olmuyor.

Xbox Game Pass ve Xbox Play Anywhere arasındaki fark nedir?

Xbox Game Pass, belli bir abone ücreti karşılığında bilgisayarda veya konsolda GTA V gibi popüler ve kaliteli oyunları oynamanızı sağlayan bir sistem. Xbox Play Anywhere ise abonelik ücreti olmayan, sadece bu simgeye sahip oyunları ister bilgisayarda isterseniz de konsolda oynamanızı sağlıyor. Bu nedenler Xbox Game Pass oyunları da birbirinden farklı oluyor.

Satın aldığınız Xbox oyunlarını bilgisayarda oynamak için yukarıda anlattığımız basit adımları uygulayabilirsiniz. Xbox Play Anywhere oyunları, mağazada veya oyun profil sayfasında özel bir simgeye sahip oluyor. Bu simgeye sahip olmayan oyunlar maalesef sadece konsolda oynanabiliyor. Bu nedenle her iki platform için oyun almak istiyorsanız buna dikkat etmelisiniz.