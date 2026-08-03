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Xbox Konsol Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

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Xbox'ın beklenen zammı geldi. Avrupa'da fiyatlar inanılmaz bir artış gösterdi.

Xbox Konsol Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Haziran ayında Microsoft, Xbox konsollarının fiyatlarına ağustos başı itibarıyla zam yapacağını açıklamıştı. Ancak o zamanki duyuruda yalnızca ABD fiyatları açıklanmıştı. Ülkemizi de etkileyen Avrupa fiyatlarının ne kadar artacağı bilinmiyordu.

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Ağustosun gelmesi itibarıyla da Xbox fiyatlarına zam geldi. Fiyatlar, Avrupa’daki oyunseverlere âdeta soğuk bir duş etkisi yaratacak cinsten. Öyle ki 200 euro’ya varan artışlar söz konusu.

İçerikten Görseller

Xbox Konsol Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
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Zammın ardından Xbox’ın Avrupa fiyatları şu şekilde oldu

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Konsol Eski fiyatı Yeni fiyatı
Xbox Series S 512 GB 349,99 euro 499,99 euro
Xbox Series S 1 TB 399,99 euro 599,99 euro
Xbox Series X dijital sürüm 549,99 euro 749,99 euro
Xbox Series X diskli sürüm 599,99 euro 799,99 euro

Açıklanan yeni fiyat verilerine bakıldığında zam miktarının modele göre oldukça yüksek tutulduğu göze çarpıyor. Başlangıç seviyesi olarak kabul edilen Xbox Series S 512 GB modeli, eski fiyatı olan 349,99 euro’dan 499,99 euro’ya yükseldi. Xbox Series S 1 TB modeli ise tam 200 euro'luk bir artış görerek 599,99 euro seviyesine tırmandı.

Amiral gemisi Series X cephesinde de durum farklı değil. Xbox Series X’in her iki konfigürasyonu da 200 euro zamlandı. Dijital TB Series X modeli 749,99 euro fiyata ulaşırken diskli Series X modeli ise 799,99 euro seviyesine yükseldi. Bu fiyatlar, gerçekten çok pahalı. PS5’in 599 euro’ya bulunabildiğini düşünürsek Xbox Series X’in hiçbir anlamı kalmadı diyebiliriz.

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