Haziran ayında Microsoft, Xbox konsollarının fiyatlarına ağustos başı itibarıyla zam yapacağını açıklamıştı. Ancak o zamanki duyuruda yalnızca ABD fiyatları açıklanmıştı. Ülkemizi de etkileyen Avrupa fiyatlarının ne kadar artacağı bilinmiyordu.
Ağustosun gelmesi itibarıyla da Xbox fiyatlarına zam geldi. Fiyatlar, Avrupa’daki oyunseverlere âdeta soğuk bir duş etkisi yaratacak cinsten. Öyle ki 200 euro’ya varan artışlar söz konusu.
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Zammın ardından Xbox’ın Avrupa fiyatları şu şekilde oldu
|Konsol
|Eski fiyatı
|Yeni fiyatı
|Xbox Series S 512 GB
|349,99 euro
|499,99 euro
|Xbox Series S 1 TB
|399,99 euro
|599,99 euro
|Xbox Series X dijital sürüm
|549,99 euro
|749,99 euro
|Xbox Series X diskli sürüm
|599,99 euro
|799,99 euro
Açıklanan yeni fiyat verilerine bakıldığında zam miktarının modele göre oldukça yüksek tutulduğu göze çarpıyor. Başlangıç seviyesi olarak kabul edilen Xbox Series S 512 GB modeli, eski fiyatı olan 349,99 euro’dan 499,99 euro’ya yükseldi. Xbox Series S 1 TB modeli ise tam 200 euro'luk bir artış görerek 599,99 euro seviyesine tırmandı.
Amiral gemisi Series X cephesinde de durum farklı değil. Xbox Series X’in her iki konfigürasyonu da 200 euro zamlandı. Dijital TB Series X modeli 749,99 euro fiyata ulaşırken diskli Series X modeli ise 799,99 euro seviyesine yükseldi. Bu fiyatlar, gerçekten çok pahalı. PS5’in 599 euro’ya bulunabildiğini düşünürsek Xbox Series X’in hiçbir anlamı kalmadı diyebiliriz.