Xbox'ın beklenen zammı geldi. Avrupa'da fiyatlar inanılmaz bir artış gösterdi.

Haziran ayında Microsoft, Xbox konsollarının fiyatlarına ağustos başı itibarıyla zam yapacağını açıklamıştı. Ancak o zamanki duyuruda yalnızca ABD fiyatları açıklanmıştı. Ülkemizi de etkileyen Avrupa fiyatlarının ne kadar artacağı bilinmiyordu.

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Ağustosun gelmesi itibarıyla da Xbox fiyatlarına zam geldi. Fiyatlar, Avrupa’daki oyunseverlere âdeta soğuk bir duş etkisi yaratacak cinsten. Öyle ki 200 euro’ya varan artışlar söz konusu.

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Zammın ardından Xbox’ın Avrupa fiyatları şu şekilde oldu

Konsol Eski fiyatı Yeni fiyatı Xbox Series S 512 GB 349,99 euro 499,99 euro Xbox Series S 1 TB 399,99 euro 599,99 euro Xbox Series X dijital sürüm 549,99 euro 749,99 euro Xbox Series X diskli sürüm 599,99 euro 799,99 euro

Açıklanan yeni fiyat verilerine bakıldığında zam miktarının modele göre oldukça yüksek tutulduğu göze çarpıyor. Başlangıç seviyesi olarak kabul edilen Xbox Series S 512 GB modeli, eski fiyatı olan 349,99 euro’dan 499,99 euro’ya yükseldi. Xbox Series S 1 TB modeli ise tam 200 euro'luk bir artış görerek 599,99 euro seviyesine tırmandı.

Amiral gemisi Series X cephesinde de durum farklı değil. Xbox Series X’in her iki konfigürasyonu da 200 euro zamlandı. Dijital TB Series X modeli 749,99 euro fiyata ulaşırken diskli Series X modeli ise 799,99 euro seviyesine yükseldi. Bu fiyatlar, gerçekten çok pahalı. PS5’in 599 euro’ya bulunabildiğini düşünürsek Xbox Series X’in hiçbir anlamı kalmadı diyebiliriz.