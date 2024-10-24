Gelecek yıl duyurulması beklenen Xiaomi 15 Ultra'nın görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Telefon, ultra ince çerçevelere ve pek de alışık olmadığımız bir kamera kurulumuna sahip olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi telefonlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Xiaomi 15 Ultra olarak isimlendirilecek olan serinin en üst düzey modelinin tasarımı ilk kez paylaşıldı.

Gelecek yılın başlarında duyurulmasını beklediğimiz Xiaomi 15 Ultra, gerçekten de dikkat çekici bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Neredeyse çerçevesiz bir ekranla donatılacak olan telefon, alıştıklarımızdan oldukça farklı bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Xiaomi 15 Ultra böyle görünecek

Daha önce piyasaya sürülen telefonlarda dairesel kamera kurulumlarını gördük. Ancak Xiaomi 15 Ultra, bu noktada tüm bildiklerimizi unutturacak. Zira bu akıllı telefonun dairesel kamera kurulumunda, asimetrik olarak yerleştirilmiş 4 sensör bulunacak. Edinilen bilgilere göre üst sırada görünen tek kamera, 200 MP çözünürlüklü ve Samsung ISOCELL HP9 sensörlü periskop telefoto kamera olacak. Alt sırada ise soldan sağa doğru 50 MP ana kamerayı, 50 MP ultra geniş açılı kamerayı ve 50 MP 2x telefoto kamerayı göreceğiz.

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak. Telefonun 6.7 inç boyutlu ekranı, 120 Hz tazeleme oranı sunacak ve mikro oranlı kavislere sahip olacak. 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılması beklenen telefon, 90W kablolu hızlı şarj desteği de sunacak.