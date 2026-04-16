Xiaomi 18 Pro'da Özel Bir Yapay Zekâ Tuşu Yer Alacak: Peki Ne İşe Yarayacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 18 Pro'da iPhone'lardaki eylem tuşuna benzer bir yapay zekâ tuşu yer alacağı ortaya çıktı.

Xiaomi'nin henüz yeni amiral gemisi serisini tanıtmaya aylar varken, ortaya çıkan son görseller Xiaomi 18 Pro’nun sadece güçlü donanımıyla değil, alışılmışın dışındaki yenilikleriyle de dikkat çekeceğini gösteriyor.

Sızdırılan görsellere göre Xiaomi 18 Pro, önceki modelde olduğu gibi arka tarafta ikinci bir ekranla geliyor. Üçlü kamera ünitesi de yine yerini korurken, bu küçük arka ekranın artık serinin vazgeçilmezlerinden biri olacağı konuşuluyor. Ama asıl yenilik ise yan taraftaki bir tuşta.

Tüm yapay zekâ kontrolleri tek bir yerde

Xiaomi 18 Pro'nun en dikkat çeken yeniliği ise yan tarafa konumlandırılması beklenen özel bir “yapay zekâ tuşu”. Üstelik bu tuş sıradan bir kısayol değil.

İddialara göre kullanıcılar bu tuşu tamamen kişiselleştirebilecek. Yani tek bir dokunuşla:

Yapay zekâ özelliklerini devreye sokmak,

Akıllı ev cihazlarını kontrol etmek,

Hatta uyumlu Xiaomi elektrikli araçları yönetmek mümkün olacak.

Esasında bu tuş, iPhone'lardaki eylem tuşuna benzer şekilde çalışacak ama ana odağı yapay zekâ olacak.

Peki siz böyle bir tuşa ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.