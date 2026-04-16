Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Xiaomi 18 Pro'da Özel Bir Yapay Zekâ Tuşu Yer Alacak: Peki Ne İşe Yarayacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 18 Pro'da iPhone'lardaki eylem tuşuna benzer bir yapay zekâ tuşu yer alacağı ortaya çıktı.

Xiaomi 18 Pro'da Özel Bir Yapay Zekâ Tuşu Yer Alacak: Peki Ne İşe Yarayacak?
Barış Bulut

Xiaomi'nin henüz yeni amiral gemisi serisini tanıtmaya aylar varken, ortaya çıkan son görseller Xiaomi 18 Pro’nun sadece güçlü donanımıyla değil, alışılmışın dışındaki yenilikleriyle de dikkat çekeceğini gösteriyor.

Sızdırılan görsellere göre Xiaomi 18 Pro, önceki modelde olduğu gibi arka tarafta ikinci bir ekranla geliyor. Üçlü kamera ünitesi de yine yerini korurken, bu küçük arka ekranın artık serinin vazgeçilmezlerinden biri olacağı konuşuluyor. Ama asıl yenilik ise yan taraftaki bir tuşta.

Xiaomi 18 Pro'da Özel Bir Yapay Zekâ Tuşu Yer Alacak: Peki Ne İşe Yarayacak?
Tüm yapay zekâ kontrolleri tek bir yerde

Xiaomi 18 Pro'nun en dikkat çeken yeniliği ise yan tarafa konumlandırılması beklenen özel bir “yapay zekâ tuşu”. Üstelik bu tuş sıradan bir kısayol değil.

İddialara göre kullanıcılar bu tuşu tamamen kişiselleştirebilecek. Yani tek bir dokunuşla:

  • Yapay zekâ özelliklerini devreye sokmak,
  • Akıllı ev cihazlarını kontrol etmek,
  • Hatta uyumlu Xiaomi elektrikli araçları yönetmek mümkün olacak.

Esasında bu tuş, iPhone'lardaki eylem tuşuna benzer şekilde çalışacak ama ana odağı yapay zekâ olacak.

Ucuza 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi R70 ve R70m Tanıtıldı Ucuza 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi R70 ve R70m Tanıtıldı
Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

Peki siz böyle bir tuşa ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

iPhone Ultra'nın Render Görüntüleri, Pil Kapasitesi ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

iPhone Ultra'nın Render Görüntüleri, Pil Kapasitesi ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

