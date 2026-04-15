Ucuza 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi R70 ve R70m Tanıtıldı

Xiaomi, uygun fiyata iddialı özellikler sunan Redmi R70 ve R70m telefonlarını tanıttı.

Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, uygun fiyata yüksek performans sunabilen modelleriyle Türkiye de dahil dünya çapında büyük ilgi görmeyi başaran bir marka olmuştu. Şimdi ise firma, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile R70 ve R70m ismi verilen uygun fiyatlı yeni modellerini tanıttı.

R70 ve R70m modelleri benzer tasarımla geliyorlar. Önde çentikli tasarım, arkada ise sol üste konumlandırılan kamera kurulumu var. İki telefon da 5G desteğine sahip. Yüksek batarya, kaliteli ekran gibi özellikleri uygun fiyata sunmalarıyla rekabetçi olabilecek modeller olduklarını söyleyebiliriz.

Ucuza 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi R70 ve R70m Tanıtıldı
Redmi R70 teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, LCD, 720x1600 piksel, 120 Hz, 800 nit
İşlemci Unisoc T8300
RAM 4/6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 13 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 6000 mAh
İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16)

Redmi R70 modeli 234 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Cihaz; siyah, beyaz, mor ve mavi renk seçenekleriyle geliyor.

Redmi R70m teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, LCD, 720x1600 piksel, 120 Hz, 800 nit
İşlemci Unisoc T8300
RAM 4/6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 13 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 6300 mAh
İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16)

Redmi R70m modeli 263 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aynı şekilde bu telefonda da siyah, beyaz, mor ve mavi renkler var.

