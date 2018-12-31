Son raporlar, akıllı telefon satışlarının dünya genelinde düşüş içerisinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Xiaomi, Huawei, Apple, Samsung, Vivo ve OPPO ile birlikte iyi sonuçlar almayı başaran şirketlerden bazıları. 2018'in sonuna ramak kalmışken Xiaomi, bu yılki başarısını anlatmak için kısa bir video yayınladı.

Xiaomi'nin 2018 yılını kutlamak için yayınladığı video, haziran ayında Hong Kong'da gerçekleşen IPO etkinliğiyle (halka arz) başlıyor. Hong Kong, Xiaomi için ayrı bir öneme sahip çünkü New York Borsası gibi ikili sınıf hisse senedi sunan ve dünyanın en büyük sermaye toplayan merkezlerinden bir tanesi.

Video daha sonra Mi 8, Mi MIX 3, Mi 8 Lite, kablosuz şarj, elektrikli süpürge, katlanabilir elektrikli bisiklet, akıllı ev ürünleri ve şirketin bu yıl ortaya çıkardığı teknolojilerden bazılarını gösteriyor. Ayrıca Xiaomi'nin donanım üzerinden kazandığı kar marjını sadece yüzde 5 ile sınırlama sözünü de hatırlatmayı unutmuyor.

2019 yılı, Xiaomi için bu yıl olduğundan daha yoğun geçecek gibi görünüyor. İlk 5G'li akıllı telefonu olan Mi MIX 3 5G'yi ve üç arka kameraya sahip Mi 9 ve Mi MIX 4'ü çıkaracak olan Çinli şirket, bir sürpriz yapıp ilk katlanabilir telefonunu da piyasaya sürebilir.

Sene başında şirket için beklentilerimiz ise 48 megapiksellik kameraya sahip bir telefon. Hatırlayacak olursak, şirketin başkanı bu açıklamayı resmi olarak yapmıştı. Bu telefonun Redmi serileri için bir amiral gemisi niteliği taşıyacağı söyleniyor. Xiaomi'nin yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.