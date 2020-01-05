Xiaomi, Olası ABD Yasağına Karşı Önlemler Almaya Başladı

Siyasi olayların getireceği sonuçlar, tahmin edilenlerin çok dışında olabiliyor ve hiç olmaz dediğimiz gelişmeler bir gecede gerçekleşebiliyor. Bu durumun farkında olan Xiaomi, gelecekte ABD'den gelebilecek bir ticaret yasağına karşı şimdiden önlemler almaya başladı bile.

Bildiğiniz üzere ABD’nin kara listesine giren teknoloji şirketlerinden biri de Huawei oldu. Xiaomi’nin de bu listeye girmesi durumunda alacağı önlemlere yönelik açıklamalar geldi. Xiaomi ürün müdürü Abi Go, bir röportajda yaptığı açıklamalarda ABD’nin yasaklarını da kapsayan bazı ilgi çekici konulara değindi.

Xiaomi, ABD hükümetinden gelebilecek bir ticaret yasağına karşı hazır gibi görünüyor. Şirketin üst düzey çalışanlarından gelen açıklamaya göre Xiaomi, ABD şirketlerine hiçbir şekilde bağlı olmadan akıllı telefon üretmek için çalışmalara başladı bile. Xiaomi’nin küresel ürün müdürü, “Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz ancak şu anda ABD ile aramıza herhangi bir anlaşmazlık yok. Hatta Qualcomm ve Google gibi ABD şirketleri ile halihazırda iş birliği içinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Xiaomi, geleceğini garanti altına almak istiyor:

Xiaomi sözcüsü, yaptığı açıklamalarda şu sözleri söyledi; “Geleceğe yönelik yedek bir planınızın olması her zaman iyidir ve şu anda biz buna sahibiz. Akıllı telefonlarımızı ABD’ye bağlı olmadan ve Çin’de üretmek için oldukça büyük yatırımlar yapıyoruz. Şirket olarak yaptığımız planların ve izlediğimiz yolun, siyasi koşullardan etkilenmesini istemiyoruz. Bu nedenle bu alandaki çalışmalarımıza gelecekte de hız kesmeden devam edeceğiz. Şirket olarak, rakip firmaların izlediği yolu umursamayıp, yapabileceğimizin en iyisini yapmanın en önemli hedef olduğuna inanıyoruz. Elbette rekabet sayesinde sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Biz de bu yolda kendi fikirlerimizle en iyi şekilde ilerlemek istiyoruz.”

Akıllardaki en önemli sorulardan biri ise Xiaomi’nin akıllı cihazlarında hangi yazılımı tercih edeceği. Xiaomi, Harmony OS yazılımını tercih ettiği takdirde Google’ın mobil OS piyasasındaki üstünlüğünü kaybetmesi de olasılıklar arasına girecek gibi gözüküyor.

Xiaomi ve ABD arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğini zaman gösterecek. Fakat Xiaomi, bu konuda önlemlerini şimdiden almış gibi gözüküyor.