Evlerdeki herşeyin akıllı bir versiyonunu üretmeyi amaçlayan Xiaomi, Mijia Akıllı Banyo Isıtıcısı + Duş N1 Seti'ni tanıttı.

Xiaomi uzun zamandır teknoloji çözümlerini akıllı ev ürünlerine ve otomobillere yaymak için çalışıyor ve perdelerden buzdolaplarına kadar evde kullanılabilecek hemen herşeyin akıllı bir versiyonunu geliştiriyor. Sıranın banyoda olduğuna karar veren Xiaomi, Mijia Akıllı Banyo Isıtıcısı + Duş N1 Seti ile karşımıza çıktı.

Isıtıcı, kolay izleme ve kullanım için 3 inçlik bir LCD ekran ile birlikte geliyor. Banyo ortamında dayanıklılık ve güvenlik sağlamak için Xiaomi IPX4 su geçirmezlik sertifikasına sahip bir sistem geliştirmiş durumda. Setin bir parçası olan Mijia Sıcaklık Kontrollü Duş N1, bağımsız ve basamaksız sıcaklık kontrolü sunuyor, böylelikle su akışını etkilemeden su sıcaklığını hassas bir şekilde ayarlamak mümkün hâle geliyor.

Suyun sıcaklığı bir dakikada artabilecek

Setin ısıtıcı tarafında 2800W PTC seramik ısıtma modülü bulunuyor ve Xiaomi'nin iddiasına göre böylece banyo sıcaklığı sadece 1 dakika içerisinde 10 derece artıyor. Ayrıca, ısıtıcı, kullanıcıların istediği sıcaklığı ayarlayarak ünitenin otomatik olarak bu sıcaklığı korumasını sağlayan "akıllı sabit sıcaklık" fonksiyonuna sahip. Yani siz duştayken başkası suyu açarsa yanmıyorsunuz.

Duş setinde antibakteriyel 59 Pirinç Gövde ile %99.9 antibakteriyel yapı vaat ediliyor. Basınçlı el duşu ise üç farklı su deseni sunuyor. Duş başlığı da kolay temizlenme özelliğine sahip. Şu anda JD.com'da Çin için satışa çıkan setin fiyatı ise 1099 yuan (5013 TL) olarak açıklandı.