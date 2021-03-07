Çinli teknoloji firması Xiaomi, İstanbul Avcılar'daki fabrikası için yeni bir iş ilanı yayınladı. Bu iş ilanına göre firma toplamda 24 kişilik bir ekibi işe alacak.

Son dönemde pek çok teknoloji firması ülkemize yatırım yapmayı tercih ediyor. Özellikle akıllı telefon üreticilerinin geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye'ye ilgisi olduğunu söylemek mümkün. Bu yatırımlar, haliyle istihdam olarak da ülkemize fayda sağlıyor.

Çinli teknoloji firması Xiaomi de ülkemize yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor. Xiaomi'nin Türkiye yöneticisi İrfan Öztürk'ün de LinkedIn hesabından paylaştığı ilana göre toplamda 24 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Gençler için önemli iş fırsatı

İrfan Öztürk'ün paylaşımında "Salcomp firması ile ortak açacacağımız Cep Telefonu üretim fabrikasında, Xiaomi telefonlarının üretiminde yardımcı olacak arkadaslar aranıyor.

Özellikle yeni mezun veya bir kaç sene deneyimli arkadaşlar için harika bir fırsat olacaktır. Bu yıl neredeyse bütün markalar Cep Telefonu üretimini ülkemize de almaya başladılar ve ülkemizde yepyeni bir sektörün kuruluşuna şahit oluyor. Bence çok güzel bir alan olacak.

Fabrika konumu: Avcılar" ifadesi yer aldı. Ayrıca toplamda 24 kişiyi işe alacaklarını da belirtti. Alım yapılacak pozisyonlar ise test mühendisi ve mühendislik teknikeri / yardımcı mühendis olarak belirtildi. Çalışma dilinin İngilizce olacağı da belirtilirken CV'lerin de İngilizce olarak gönderilmesi istendi.

Xiaomi de Türkiye'de üretim yapacak

Firmanın tesislerinde çeşitli mühendislik çalışmaları da yapılacağı, yalnızca montaj hatlarının bulunmayacağı, zaman içerisinde başta anakart üretimi olmak üzere bütün süreçlerin bu fabrikada gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Öte yandan henüz bir maaş bilgisi bulunmuyor.

Böylece Xiaomi yakın zamanda açtığı iş ilanlarına da bir yenisini daha eklemiş oldu. Firma ile çalışmak ister miydiniz? Xiaomi'ye iş başvurusu yapmayı düşünür müsünüz? Fırsatınız olsa hangi firmada çalışmak isterdiniz?