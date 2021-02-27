Xiaomi Mi Mix Alpha 2'nin Tasarımı Böyle Olabilir

Xiaomi'nin bu yıl içinde tanıtması beklenen her yeri ekranlı Xiaomi Mi Mix Alpha 2 telefonu, bugün olası bir tasarımıyla karşımıza çıktı. Xiaomi'nin aldığı patentler, çoğunlukla bu tasarıma işaret ediyor.

Xiaomi'nin neredeyse tamamen ekrandan oluşan akıllı telefonu Mi Mix Alpha, bu yıl içinde ikinci bir modeliyle geri dönecek. Xiaomi Mi Mix Alpha 2 ismini taşıması beklenen akıllı telefon hakkında ortada çok az bilgi bulunurken bugün telefonun tasarımı ortaya çıktı. Patent görsellerinden elde edilen tasarım, Mi Mix Alpha 2'nin nasıl gözükebileceğine dair ışık tuttu.

Çin Patent Ofisi'nde keşfedilen yeni patentlerin gösterdiği tasarım, ilk model gibi ikinci modelin de kenarlarının ekran olacağını gösteriyor. Gördüğümüz bu tasarım daha önce Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü'nün bünyesinde de görülmüştü. Gelin, patentlerin sunduğu diğer tasarım detaylarını görelim.

Xiaomi Mi Mix Alpha 2 böyle gözükebilir:

Xiaomi Mi Mix Alpha 2, görsellere göre ilk modelden farklı olacak şekilde üst kısmında açılıp kapanabilen bir kamera kurulumuna yer verecek. Bu da telefonun arka kısmında ilk modeldeki gibi ekranı bölen bir bölümün olmayacağına, arka kısmın tamamen ekrandan oluşacağına işaret ediyor. Yani bu telefonu elinize aldığınızda ekran dışında hiçbir şeye dokunmayacaksınız.

Gördüğümüz açılır kapanır kamera kurulumunun üstündeyse üç kamera ve iki flaş yer alıyor. Kurulumun son halinin bu şekil olup olmayacağı bilinmezken kamera kurulumunun yanında bir de bir tuş görülüyor. Bu tuş da muhtemelen telefonun güç tuşu olarak görev alacak.

Telefonun alt kısmında USB Type-C bağlantı yuvası olacağını tahmin etsek de 3,5 mm kulaklık girişi hakkında fikir belirtemiyoruz. Bunlar dışında telefonun nasıl bir donanıma sahip olacağı da bilinmiyor. Fakat Xiaomi, alışılmışın ötesi bir telefonun işlemci kısmında Snapdragon 888'den başka bir işlemci tercih etmeyecektir. Her şey bir yana, bu görseller patentlerden alındığı için telefonun bu tasarımı taşıması da kesin olmayabilir.