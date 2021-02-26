Netflix, Türkiye Ofisi İçin Yeni İş İlanı Yayınladı

Netflix, Türkiye'deki ofisinde çalışmak üzere post prodüksiyon koordinatörü aradığını duyurdu. 3 yıl deneyim ve güçlü İngilizce gibi koşulları bulunan iş ilanına, iki farklı şekilde başvuru yapılabiliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bir süredir Türkiye'deki ofisini işlevsel hale getirmeye çalışıyor. Bu bağlamda bir süre önce İstanbul'daki ofis için yönetici aradığını duyuran şirket, şimdi de yeni bir iş ilanı daha yayımladı. Bu iş ilanına göre Netflix, Türkiye'de üreteceği yapımlar için post prodüksiyon koordinatörü alacak.

Netflix'in iş ilanında sunulan şartların başında, kişinin sektörde deneyimli olması (en az 3 yıl) ve İngilizce geliyor. Ayrıca şirket, işe alacağı elemanın yerel şirketlerle de anlaşabilmesini, UHD ve 4K çekim yapan kameraların nasıl çalıştığını bilmesini ve bazı video montaj programları hakkında da bilgili olmasını istiyor. Elbette güçlü iletişim kabiliyeti, seyahat kısıtlaması olmaması ve tempoya ayak uydurabilmesi gibi genel kriterler de aranan şartlar arasında.

Netflix'in iş ilanına başvurmak için yapmanız gerekenler

Netflix'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan ilana başvuru, iki yolla yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi, şirketin internet sitesindeki ilana ulaşıp, doğrudan başvuru yapmak. Bunun için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca profesyonel yaşamın sosyal medyası olarak bilinen Linkedln'i kullanarak da Netflix ekibinin bir parçası olmak için başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu Linkedln üzerinden gerçekleştirmek için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.