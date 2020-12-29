Xiaomi, Oyunlarda Ping'i Düşüren Yeni Routerını Tanıttı

Redmi ve Xiaomi telefonları tanıyarak oyun modunda sinyali güçlendirip pingi düşüren yeni Xiaomi AX6000 Wi-Fi 6 yönlendirici duyuruldu.

Xiaomi, dün anavatanı Çin’de gerçekleştirmiş olduğu lansman ile yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11’i tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Xiaomi, yeni akıllı telefonu ile birlikte yeni üst düzey yönlendiricisi olan Xiaomi AX6000 Wi-Fi 6 yönlendiriciyi de de duyurdu.

Son tüketiciye hitap eden bir ürün olarak karşımıza çıkan Xiaomi AX6000 Wi-Fi 6 yönlendirici, sekiz kanala kadar 4x4 160 MHz bant performansında bağlantı destekliyor ve 4kQAM gibi bazı Qualcomm’a özgü özelliklere de sahip.

Xiaomi AX6000 Wi-Fi 6 yönlendirici, oyun oynarken sinyal performansını güçlendiriyor

Gizmochina tarafından aktarılan bilgilere göre AX6000 Wi-Fi 6 yönlendirici, Xiaomi ve Redmi akıllı telefonları tanıyarak bazı özel iyileştirmeler sağlıyor. Örneğin; Xiaomi ya da Redmi telefonlar AX6000 Wi-Fi 6 yönlendirici üzerinden internete bağlanıp oyun moduna geçiş yaptıklarında yönlendirici özel bir ağ kanalı açarak sinyal performansını artırabiliyor.

Xiaomi, AX6000 Wi-Fi 6 yönlendirici için 599 yuanlık bir fiyat etiketi açıkladı ki bu da yaklaşık 90 dolarlık satış fiyatına sahip olacağı anlamına geliyor. Ürünün Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.