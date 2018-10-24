Xiaomi Black Shark Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Dün Black Shark Helo'un duyurusunu gerçekleştiren Xiaomi'nin oyunculara özel 'ilk' telefonu Black Shark, Türkiye'de satışa sunuldu.

Uzun süre Çin'e özel olarak satışta kalan Black Shark'ın global piyasaya açılacağı açıklanmıştı. Gelen bu açıklamanın üzerinden 2 hafta geçmişken ürün ülkemizde de piyasaya sürüldü. N11 üzerinden satışa sunulan telefon, iki farklı varyantla müşterilerini bekliyor.

Ürünün 6GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan modeli 4.039 TL, 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan modeli ise 4.699 TL'den satışa sunuldu.

Ürünün 6GB / 64GB varyantının yaklaşık 420 dolar (2390 TL) üzerinden satıldığı düşünülürse, bir kez daha olağandan çok daha pahalı bir fiyatlandırmayla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz.

Xiaomi Black Shark - Özellikleri