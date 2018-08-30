Xiaomi, Stabil MIUI 10'un Dağıtımına Başladı

Son dönemde fiyat/kalite odaklı akıllı telefonlarının yanında kullanıcılarına sunduğu ekstra hizmetlerle de büyük beğeni toplayan Xiaomi, bir süredir gündemi meşgul eden yeni arayüz MIUI 10’u bazı Xiaomi cihazlarına dağıtmaya başladı. Stabil bir şekilde kullanılabilir hale gelen MIUI 10, 10.0.1.0.OEBCNFH ve 10.0.0.1.0.ODECNFH sürümü çatısı altında Mi8 SE ve Mi Mix 2 sahipleri için 620 MB boyutuyla geliyor.
İlk etapta dağıtım Çin bölgesindeki kullanıcılar için geçerli olsa da bu haber tüm dünyadaki Xiaomi kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Xiaomi’nin bölgesel dağıtımının ardından global çapta tüm kullanıcılarına dağıtacağı kesin olarak biliniyor.
Üstelik söz konusu MIUI 10’un destekleyeceği cihazlar, Mi8 Se ve Mi Mix 2’den ibaret değil. Xiaomi’nin kısa bir zaman zarfında MIUI 10’u destekleyecek cihazları şu şekilde:
- Mi 6
- Mi Mix 2S
- Mi Mix
- Mi Note 2
- Redmi Note 4X (Snapdragon)
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5
- Redmi 5A
- Redmi 4X
- Redmi S2
- Redmi Note 5
- Mi Note 3
- Mi 5S Plus
- Mi 5S
- Mi 5X
- Mi 5C
- Mi 4C
- Mi 4S
- Mi Max
- Mi Max Prime
- Mi Max 2
- Redmi Note 5A
- Note 5A Prime
Çalışmalarda herhangi bir aksaklığa rastlanmazsa, yukarıda görmüş olduğunuz liste global çapta geçerli olacak. Konu hakkında siz Webtekno takipçilerini daha iyi bilgilendirmek için yakın takipte olacağız; teknoloji ile kalın.