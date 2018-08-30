Xiaomi, Stabil MIUI 10'un Dağıtımına Başladı

Xiaomi kullanıcılarının merakla stabil halini beklediği MIUI 10'un dağıtımı, Çin bölgesinde başlatıldı; sırada tüm dünya var.

Son dönemde fiyat/kalite odaklı akıllı telefonlarının yanında kullanıcılarına sunduğu ekstra hizmetlerle de büyük beğeni toplayan Xiaomi, bir süredir gündemi meşgul eden yeni arayüz MIUI 10’u bazı Xiaomi cihazlarına dağıtmaya başladı. Stabil bir şekilde kullanılabilir hale gelen MIUI 10, 10.0.1.0.OEBCNFH ve 10.0.0.1.0.ODECNFH sürümü çatısı altında Mi8 SE ve Mi Mix 2 sahipleri için 620 MB boyutuyla geliyor.

İlk etapta dağıtım Çin bölgesindeki kullanıcılar için geçerli olsa da bu haber tüm dünyadaki Xiaomi kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Xiaomi’nin bölgesel dağıtımının ardından global çapta tüm kullanıcılarına dağıtacağı kesin olarak biliniyor.

Üstelik söz konusu MIUI 10’un destekleyeceği cihazlar, Mi8 Se ve Mi Mix 2’den ibaret değil. Xiaomi’nin kısa bir zaman zarfında MIUI 10’u destekleyecek cihazları şu şekilde:

Mi 6

Mi Mix 2S

Mi Mix

Mi Note 2

Redmi Note 4X (Snapdragon)

Redmi 5 Plus

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi 4X

Redmi S2

Redmi Note 5

Mi Note 3

Mi 5S Plus

Mi 5S

Mi 5X

Mi 5C

Mi 4C

Mi 4S

Mi Max

Mi Max Prime

Mi Max 2

Redmi Note 5A

Note 5A Prime

Çalışmalarda herhangi bir aksaklığa rastlanmazsa, yukarıda görmüş olduğunuz liste global çapta geçerli olacak. Konu hakkında siz Webtekno takipçilerini daha iyi bilgilendirmek için yakın takipte olacağız; teknoloji ile kalın.