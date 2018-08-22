  • Xiaomi’den Gecelerinizi Aydınlatacak Akıllı Tavan Lambası:

Xiaomi’den Gecelerinizi Aydınlatacak Akıllı Tavan Lambası: Xiaomi Yeelight

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Xiaomi’nin özellikle modern evlerle çok şık duracak yeni akıllı tavan lambasını yakından inceledik.

Xiaomi’nin akıllı ev sistemleri her geçen gün yeni ürünlerle gelişiyor. Kamera sistemlerinden havluya kadar pek çok ürün çıkaran şirket, özel kumandalı ve bluetooth’la kontrol edilebilen akıllı tavan lambası ile gecenizi aydınlatmaya hazırlanıyor. Hem telefonlardaki uygulama hem de kendi kumandası ile kontrol edilebilen bu lamba, istenildiği takdirde ışık seviyesini ayarlayabiliyor.
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Özellikle tasarımı ile modern evlerin vazgeçilmezlerinden olan akıllı tavan lambası, 28W enerji tüketimi ve farklı fonksiyonları ile evlerini aydınlatmak isteyenlerin tercihi konumunda bir ürün. Suya karşı dayanıklı olmasa da toza karşı dayanıklı olan lamba, bunu IP60 sertifikası ile de doğrulamış.

Xiaomi Yeelight Bluetooth Kumandalı Akıllı Tavan Lambası Teknik Özellikleri

  • Giriş Voltajı: 200-240V
  • Güç: 28W
  • Işık Akışı: 1800lm ±10% @4000k
  • Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth
  • Renk: 2700K-6500K
  • CRI: ≥95
  • Parlaklık: 0.1-1800lm
  • Boyut: 320x320x73mm
  • Toza Dayanıklılık: IP60
  • Kumandayla Kontrol
  • Uygulamayla Kontrol

Xiaomi’nin Mi serisi akıllı ev sistemlerinde kullandığı MiHome mobil uygulamasıyla çalışan cihazı daha yakından tanımak istiyorsanız, buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.

Etiketler: teknostore, xiaomi yeelight
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