Sennheiser, yeni amiral gemisi kablosuz kulaklığı Momentum 5 Wireless modelini duyurdu. 57 saate kadar pil ömrü, değiştirilebilir batarya, aptX Lossless, gelişmiş ANC, Dolby Atmos ve 399,99 dolarlık fiyatıyla model, premium kulaklık pazarına iddialı bir giriş yaptı.

Sennheiser, uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi kulaklığı Momentum 5 Wireless ile karşımıza çıktı. Şirket, bu modelde tasarımı baştan aşağı değiştirmek yerine kullanıcıların sevdiği Momentum çizgisini korumuş. Asıl büyük yenilikler ise ses kalitesi, pil ömrü, gürültü engelleme ve tamir edilebilirlik tarafında geliyor.

Yeni Momentum 5 Wireless, doğrudan Sony WH-1000XM6, Bose QuietComfort Ultra ve Apple AirPods Max gibi premium kulaklıklara rakip olacak. Sennheiser’ın yeni modeli özellikle 57 saate kadar pil ömrü, kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryası ve aptX Lossless desteğiyle “uzun yıllar kullanılabilecek kulaklık” iddiasını öne çıkarıyor.

Sennheiser Momentum 5 Wireless, özellikle pil ve ANC tarafında öne çıkıyor

Momentum 5 Wireless, önceki nesilde de kullanılan 42 mm dinamik sürücülerle geliyor. Sennheiser, bu sürücülerin HD 600 serisinden ilham alan güçlü ve detaylı bir ses sunduğunu belirtiyor. Yeni modelde buna Hi-Res Audio, Snapdragon Sound ve aptX Lossless desteği de ekleniyor.

Kulaklığın aktif gürültü engelleme sistemi de ciddi şekilde elden geçirilmiş. Her kulaklık bölümünde ANC ve şeffaflık modu için dörder mikrofon yer alıyor. Sennheiser’a göre bu sistem, özellikle insan sesi gibi dikkat dağıtan çevre gürültülerini önceki nesle kıyasla üç kata kadar daha etkili azaltabiliyor.

Özellikleri

Özellik Sürücü 42 mm dinamik sürücü Ses teknolojileri Hi-Res Audio, Snapdragon Sound, aptX Lossless Gürültü engelleme Hibrit adaptif ANC Mikrofon Her tarafta 4 mikrofon Pil ömrü ANC açıkken 57 saate kadar Batarya Kullanıcı tarafından değiştirilebilir 700 mAh pil Bluetooth Bluetooth 5.4, ileride Bluetooth 6.0 güncellemesi Uygulama Smart Control Plus, 8 bant EQ, Sound Personalization Uzamsal ses Dolby Atmos ve kafa takibi desteği Renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Denim Kutu içeriği Kulaklık, taşıma kutusu, USB-C kablo, 3,5 mm ses kablosu

Momentum 5 Wireless’ın en dikkat çekici noktalarından biri de değiştirilebilir batarya. Kullanıcılar, küçük bir yıldız tornavida yardımıyla kulaklığın 700 mAh bataryasını değiştirebilecek. Bu da özellikle kablosuz kulaklıklarda sık karşılaşılan “pil eskidi, cihaz çöp oldu” sorununa karşı önemli bir avantaj sağlayacak.

Sennheiser ayrıca kulaklığın zaman içinde yazılım güncellemeleriyle gelişeceğini söylüyor. Momentum 5 Wireless kutudan Bluetooth 5.4 ile çıkacak ancak ileride Bluetooth 6.0 desteği alacak. Dolby Atmos ve kafa takibi desteği de uyumlu içeriklerde daha çevresel, sinematik bir dinleme deneyimi sunacak.

Fiyatı

Bölge Fiyat ABD 399,99 dolar

Sennheiser Momentum 5 Wireless; siyah, beyaz ve denim renk seçenekleriyle satışa sunulacak. ABD fiyatı 399,99 dolar olarak açıklanan kulaklığın çıkış tarihi bölgeye göre değişebiliyor. Resmî açıklamada ABD için 16 Haziran tarihi öne çıkarken bazı pazarlarda satışların 30 Haziran’da başlaması bekleniyor.

Kısacası Sennheiser, Momentum 5 Wireless ile “sadece iyi ses veren” bir kulaklık sunmakla yetinmiyor. Daha iyi ANC, uzun pil ömrü, değiştirilebilir batarya, aptX Lossless ve Dolby Atmos gibi özelliklerle model, premium kulaklık almak isteyen kullanıcılar için oldukça güçlü bir alternatif hâline geliyor.