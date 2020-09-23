Xiaomi, Dünyanın İlk Mini LED Panelli 5G TV'sini Duyuracak

Xiaomi, bugün çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 28 Eylül'de bir televizyon tanıtımı yapacağını söyleyen şirket, bu televizyonda mini LED panel teknolojisinin kullanılacağını duyurdu. Ayrıca Xiaomi'nin yeni televizyonu, 5G bağlantı desteğine de sahip olacak.

Piyasaya sürdüğü hemen her ürünle dikkatleri üzerine çekmeyi başlayan Xiaomi, bugün sabah saatlerinde bir etkinlik duyurusu yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Xiaomi, 28 Eylül'de bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte tanıtılacak ürünlerden bir tanesi ise Mi TV LUX Ultra 8K 5G olarak karşımıza çıkacak. Buraya kadar her şey olağan gibi görünse de Xiaomi'nin yaklaşan televizyonu, çok etkileyici bir özelliğe sahip olacak.

Şirket, sabah saatlerinde yaptığı açıklamadan birkaç saat sonra yeni bir açıklama daha yaptı. Bu açıklamadaysa Mi TV LUX Ultra 8K 5G'nin sahip olacağı ekranla ilgili bir detaya yer verildi. Xiaomi'nin açıklamalarına göre yeni televizyon, OLED yerine mini LED panele sahip olacak. Mini LED teknolojisi, tüketicilere benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Xiaomi, bugüne dek Mi TV LUX serisinde iki ürün duyurdu. Bunlardan bir tanesi 65 inç büyüklüğünde olup, klasik bir akıllı TV olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak şirket, geçtiğimiz ay içerisinde dünyanın ilk seri üretim şeffaf televizyonunu piyasaya sürdü. Bu televizyon, Mi TV LUX OLED Transparent Edition olarak isimlendirilmişti. Yapılan son açıklamalar, serideki üçüncü televizyonun da dünyada bir ilke sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi'nin açıklamalarına göre 28 Eylül'de tanışma imkanı yakalayacağımız Mi TV LUX Ultra 8K 5G, dünyanın ilk 5G bağlantı destekli ve mini LED panelli seri üretim televizyonu olacak. Kullanıcılar bu panel teknolojisi sayesinde çok daha parlak renklerle karşılaşacaklar. Ayrıca OLED panellerde oluşan yanma problemi mini LED panellerde meydana gelmezken bu paneller, daha az enerji tüketiminin yanında OLED paneller kadar da ince bir yapıya sahipler.

Xiaomi'nin yeni televizyonu, 5G bağlantı desteğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Şirket, televizyonun çözünürlüğünü de 8K olarak belirlediği için, dahili bir 5G modem tercih etmiş durumda. Ancak şu an için bu televizyon modelinin hangi boyutlarda satışa sunulacağı bilinmiyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sızıntılarsa Xiaomi'nin yeni televizyonunda LG Display tarafından üretilmiş 82 inç ekran bulunacağı ifade edilmişti. İşte tüm bu detaylar, Xiaomi'nin 28 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikle gözler önüne serilmiş olacak.