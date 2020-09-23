Türkiye’deki resmi Xiaomi distribütörlerinden Evofone; İstanbul’da altıncı, Türkiye’de ise toplamda dokuzuncu Mi Store mağazasını açtı. Esenyurt’taki Akbatı AVM’de yer alan 143 metrekarelik yeni Mi Store’da Xiaomi’nin mobil ve akıllı ev aletleri dahil tüm ürünlerini bulmak mümkün.

Normal şartlarda bir internet markası olan Xiaomi, 2018’de Evofone tarafından açılan ilk Mi Store’un ardından ülkemizde fiziksel varlığa da sahip bir marka haline geldi. İstanbul, Eskişehir, Konya ve Ankara’da açılan Mi Store’lar sayesinde hem uygun fiyatlı hem de oldukça çeşitli Xiaomi ürünlerine ulaşmak kolaylaştı.

Xiaomi’nin Türkiye operasyonlarının önemli bir parçası olan Evofone, Mi Store zincirine İstanbul’da yeni bir halka daha ekledi. Esenyurt Akbatı AVM’de yer alan 143 metrekarelik yeni Mi Store’da akıllı telefon, akıllı bileklik ve saat dışında bilgisayar, elektrikli scooter ve ev aletlerini de bulmak mümkün. Kısaca Xiaomi ekosistemi kurmak isteyenler, artık Akbatı AVM’deki Mi Store’a da gidebilirler.

Evofone çatısı altında, Türkiye’deki dokuzuncu Mi Store mağazası:

Akbatı AVM’deki Mi Store, Xiaomi’nin giderek genişleyen teknolojik ürünlerini anında tüketicilere sunulacak bir nokta. Mağaza açılışına özel olarak yapılan indirimler ve kampanyalar ise devam ediyor. Evofone Pazarlama Direktörü Tuğba Ünsal, “Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olduğumuzdan bu yana İstanbul’da beş, Ankara’da iki, Eskişehir ve Antalya’da birer mağaza ile Xiaomi ekosistemindeki ürünleri tüketicimiz ile buluşturduk.” açıklamasında bulundu.

Eğer Esenyurt bölgesine yakın yaşıyorsanız, Xiaomi’nin yeni mağazasına giderek ürünlere göz atabilirsiniz.