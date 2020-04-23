Mi 10 Youth Edition'ın Kamera Özellikleri Paylaşıldı

Şubat ayının ortasında amiral gemisi Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu duyuran Xiaomi, şimdi de seriye uygun fiyatlı Mi 10 Youth Edition’ı katıyor. Mi 10 Lite 5G temel alarak geliştirilen Mi 10 Youth Edition’ın üstün kamera özellikleri Xiaomi tarafından paylaşıldı.

Akıllı telefon rekabetinin önemli üreticilerinden olan Xiaomi, şubat ayında dünyanın ilk 108MP kameralı telefonu olan Mi 10 Pro’yu duyurmuştu. Çinli akıllı telefon üreticisi amiral gemisinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan Mi 10 Lite 5G’yi geçtiğimiz haftalarda Avrupa’da piyasaya sunmuştu.

Mi 10 Lite 5G’nin ardından Xiaomi Çin’de Mi 10 Youth Edition isimli yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek lansmanla tanıtılacak Mi 10 Youth Edition'ın dörtlü kamerası bugün yayınlanan videolar ile tanıtıldı.

Mi 10 Youth Edition, 50x dijital zoomla geliyor

Dörtlü kamera yapısına sahip olan Mi Youth Edition’ın dört kamerasının arasında bir de periskop kamera bulunuyor. Telefonun periskop kamerası 5x optik zoomun yanında 50x dijital zoom sağlıyor.

Xiaomi, Mi 10 Youth Edition’ın dikkat çekici periskop kamerasının zoom özelliklerini yayınladığı iki video ile gözler önüne seriyor. Yayınlanan ilk videoda Xiaomi’nin görevlisi büyük bir odanın kendisine göre uzak ucunda bulunan küçük bir aynadan kendi fotoğrafını çekiyor. Xiaomi’nin yayınladığı ikinci videoda ise Xiaomi’nin Pekin’deki Bilim ve Teknoloji Parkı’nın çatısından 15 km mesafedeki Wangjing SOHO’nun fotoğrafı çekiliyor.

Mi 10 Youth Edition, dörtlü kamera tasarımına sahip olacak

Xiaomi, videoların yanında Mi 10 Youth Edition’ın dörtlü kamera tasarımını gösteren fotoğraflar da yayınladı. Yayınlanan fotoğraflarda dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilmiş hale Mi 10 Youth Edition’ın kameraları görülüyor.

Mi 10 Youth Edition’ın dörtlü kamera tasarımının sol üst köşesinde ana kamerası yer alıyor. Ana kameranın yanında makro mercek bulunuyor. Kamera tasarımının ikinci sırasında ise ultra geniş açılı lensin yanında periskop kamera görülebiliyor.

Xiaomi, Mi 10 serisinin uygun fiyatlı yeni üyesi olacak Mi 10 Youth Edition’u 27 Nisan’da düzenleyeceği lansmanla tanıtacak. Telefonun geri kalan özellikleri, fiyatı ve piyasaya ne zaman çıkacağı lansmanla beraber olacak. Xiaomi Mi 10 Youth Edition’ın kamera özellikleri Çin’de piyasaya sürülecek telefonun dünyanın geri kalanında kullanıcılara sunulması isteğini doğuruyor.

Mi 10 Youth Edition 50x zoom özelliğini performansını gösteren videolar: