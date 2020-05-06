Bugün Geekbench'te Xiaomi Mi 10E adında gizemli bir telefon listelendi. Telefon hakkında çok fazla bilgi bulunmamasına rağmen telefonun Exynos 990 işlemci kullandığı görüldü.

Popüler performans değerlendirme sitelerinden biri olan Geekbench'in veritabanına Xiaomi Mi 10E adında gizemli bir telefon eklendi. Geekbench veritabanına göre bu telefon, gücünü Samsung Exynos 990 adlı işlemciden alacak. Değerlendirme platformu ayrıca telefonun 8 GB RAM'e sahip olacağını ve işletim sistemi olarak Android 10 kullanılacağını da doğruladı.

Hiç kuşkusuz, bir telefonun en önemli donanımlarından biri işlemcidir. Telefona gücünü vererek tüm işlemlerin yapılmasını sağlayan işlemciler, bir nevi telefonun beynidir. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri, telefonları tasarlarken işlemci konusunda dikkatli bir seçim yapar. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi de Mi 10 serisinin yeni üyesinde Exynos 990'ı kullanmayı tercih etmiş.

Xiaomi Mi 10E'nin Geekbench sonuçları:

Xiaomi'nin yaptığı bu tercih, açıkçası kullanıcıların kafasını karıştırdı. Şirket, amiral gemisi telefonlarında Snapdragon 865 işlemci kullanmayı tercih ediyordu ancak bu telefonda Snapdragon serisinin dışına çıkarak Exynos 990'ı kullanmayı tercih etmiş gibi görünüyor. Bunun garip yanlarından biri de şirketin daha ucuz telefonlarda daha önce Exynos 990 yerine MediaTek Helio G90T'yi tercih etmiş olması.

Samsung, uzun süredir amiral gemisi telefonlarında Exynos'un veya Snapdragon'ın en güncel versiyonlarını kullanmayı tercih ediyor. Şu anda Snapdragon 865'in piyasaya sürülmesinin üzerinden birkaç ay geçti ve birçok akıllı telefonda bu işlemci kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 1000 karşımıza çıkmıştı. Bu işlemci, diğer Samsung işlemcilerinin aksine RDNA GPU teknolojisini kullanıyordu. RDNA GPU teknolojisi, geçen sene Samsung tarafından geliştirildi ve bu teknolojinin hâlihazırda kullanımda olan Mali GPU'nun yerini alması bekleniyor.