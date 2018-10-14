Xiaomi'nin 2017 yılında çıkarttığı telefonunun devamı olacak olan Mi 6S geliyor olabilir mi?

Xiaomi’nin tanıtılmayan telefonu Mi 6S, Geekbench’in benchmark testlerinde görüldü. Görünüşe göre Xiaomi’nin 2017’de çıkarttığı amiral gemisinin yeni bir çeşidi geliyor.

Xiaomi Mi 6S’in Geekbench listesinde görülüyor ki cihaz Xiaomi Mi 6’nın kullandığı Snapdragon 835 çipsetini kullanıyor. 6 GB RAM’e sahip olan telefon tek çekirdek testinde 1830 puan alırken çoklu çekirdek testinden 6944 puan alıyor.

Telefonun çift kamerayla gelmesi beklenirken eğer bu sızıntılar gerçekliği yansıtıyorsa Çinli teknoloji devinin telefonu yakın zamanda tanıtacağını söyleyebiliriz.

Şu an için Xiaomi hayranları firmanın Xiaomi Mi MIX 3’ün çıkış tarihini açıklamasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Cihazın AMOLED ekran, üç boyutlu yüz tanıma özelliği, ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve Snapdragon 845 çipsetiyle gelmesi bekleniyor.

Eğer Mi MIX 3 bu ayın sonunda gelirse OnePlus 6T’nin satışlarını etkileyeceği de düşünülüyor.