Mi 8 Explorer Edition İçin MIUI 10 Dağıtılmaya Başlandı

Sunduğu geniş güncelleme desteğiyle tüm kullanıcıların takdirini toplayan Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition için MIUI 10 güncellemesini kullanıcılara sunmaya başlıyor.

Xiaomi, son birkaç haftadır MIUI 10'un stabil versiyonunu bazı cihazlarına dağıtmaya başladı. İlk olarak Mi 6 ile başlayan güncelleme süreci; Mi 8 SE, Mi MIX 2, Redmi Note 5, Mi Note 3 ve Mi 5 modelleriyle devam etti. Şimdi de Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition cihazlarına MIUI 10 güncellemesini dağıtmaya başlıyor.

Mi 8 Explorer Edition için yayınlanmaya başlanan güncelleme, 644 MB boyutunda. iPhone X benzeri dolaşım imkanı sunan hareketler, yeni multitasking özellikleri ve sürüş modu gibi özellikleriyle dikkat çeken MIUI 10; önümüzdeki günlerde Xiaomi'nin son yıllarda çıkan birçok cihazı için kullanılabilir hale gelecek.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 platformundan alan Mi 8 Explorer Edition, ekrana entegre parmak izi okuyucusu ve üç boyutlu yüz tanıma teknolojileriyle birçok rakibinden sıyrılmayı başarıyor. MIUI 10 ile çok daha gelişmiş özelliklere kavuşacak olan cihaz, bugün itibariyle Xiaomi'nin en iyi ve en pahalı telefonu olarak dikkat çekiyor.