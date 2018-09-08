Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro Adıyla Dünyaya Açılıyor

Xiaomi'nin en iddialı telefonu Mi 8 Explorer Edition, yakın zamanda farklı bir isimle dünyanın çeşitli yerlerinde satışa çıkacak.

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve çok iyi satış rakamlarına ulaşan Mi 8 serisinin tepe modeli konumundaki Mi 8 Explorer Edition, bugüne kadar sadece Çin'de satılıyordu. Cihazın önümüzdeki dönemde Mi 8 Pro adıyla birçok ülkede satışa çıkması bekleniyor.

Daha önce TENAA kayıtlarında 'daha küçük çentikli' bir Mi 8 Explorer Edition ortaya çıkmıştı. Bugün ise Singapur Infocomm Medya Geliştirme Kurumu (IMDA) kayıtlarında açığa çıkan yeni bilgilere göre, Xiaomi'nin M1807E8A kod adlı cihazı Mi 8 Pro adıyla satışa çıkacak.

Daha küçük çentik dışında Mi 8 Explorer Edition ile yüksek oranda aynı teknik özellikleri paylaşacak olan Mi 8 Pro, çentiğin küçülmesi sebebiyle 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisinden mahrum kalabilir.

2248 x 1080 çözünürlüğünde 6.21 inçlik OLED ekrana sahip olacak Mi 8 Pro, gücünü Snapdragon 845 platformundan alacak. 4GB, 6GB ve 8GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğiyle gelecek olan cihaz; 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine de sahip olacak.

20MP ön kamera ve 12MP çift arka kamera kurulumuyla gelecek olan cihaz, 2900 mAh bataryasıyla biraz üzecek. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve Android 8.1 Oreo ile piyasaya çıkacak olan Mi 8 Pro hakkında bilgiler henüz kısıtlı. Cihazın fiyatlandırması ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise şu an için belirsiz.