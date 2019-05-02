Mi 9 İçin İkinci DC Karartma Beta Güncellemesini Yayımlandı

DC Karartma'yı birçok modelde kullanmayı kafasına takmış olan Xiaomi, bu alandaki hamlelerini artırarak Mi 9'un geliştirici sürümü için DC Karartma'nın beta sürümünü yayımladı.

DC Karartma, birçok telefonda kullanılan ve ekran parlaklığının ortama göre ayarlanmasına olanak sağlayan bir teknoloji. Ekran parlaklığını kontrol ederken cihazın güç kullanımı da ele alan DC Karartma, bu sayede cihazın sıcaklığına da etki ediyor.

Bu alandaki gelişmeleri kaçırmak istemeyen Xiaomi de DC Karartma için adım atan markalardan biri. Şirket, geçtiğimiz haftalarda Mi 9'un geliştirici sürümü için DC Karartma'yı yayımlamıştı. DC Karartma'nın stabil çalışan sürümü ise dün (1 Mayıs) diğer MIUI sürümleri için yayımlandı.

AMOLED ekrana sahip tüm modeller için DC Karartma'yı yayımlamayı planlayan Xiaomi, geriye kalan tüm cihazlar için gereken uyumluluk testlerinin gerçekleştirileceğini ve değerlendirmelerin yapılacağını duyurdu. DC Karartma özelliğinin nasıl çalıştığını görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.