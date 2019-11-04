Xiaomi Mi CC9 Pro'nun Parmak İzi Sensörü Rakipsiz Olacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yarın tanıtacağı Mi CC9 Pro, dünyanın 108MP kamera sensörüne sahip ilk akıllı telefonu olacak. Şirket, bugün yaptığı açıklamada, cihazın aynı zamanda dünyanın ilk ultra ince optik parmak izi sensörüne ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, Mi CC9 Pro ya da global ismiyle Mi Note 10 modelini yarın düzenleyeceği etkinlikte tüm dünyaya lanse edecek. Çinli markanın yeni akıllı telefonu, 20MP + 12MP + 5MP + 2MP lens kurulumu desteklenen 108MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak.

Bugün, heyecanla beklenen Mi CC9 Pro’dan bazı görseller paylaşan Xiaomi, cihazın dünyanın ilk ultra ince optik parmak izi sensörüne ev sahipliği yapacağını duyurdu. Güçlü aydınlatma ve düşük sıcaklık gibi durumlarda dahi ekran kilidinin hızlı ve kolay bir şekilde açılabileceğini belirten Çinli şirket, sektöre yepyeni bir soluk getireceklerini söylüyor.

Xiaomi ayrıca söz konusu teknolojinin kullanıcılara daha büyük parmak izi tanıma alanı sunduğunu da belirtiyor. Dilerseniz, Mi CC9 Pro ile ilgili şu ana kadar neler öğrendik hep birlikte kısaca hatırlayalım.

Xiaomi Mi CC9 Pro’nun özellikleri neler?

Xiaomi Mi CC9 Pro, su damlası çentiğine sahip 6.47 inç Full HD+ çözünürlükte bir OLED ekranla geliyor. 108MP + 20MP + 12MP + 5MP + 2MP olmak üzere beşli kamera kurulumuyla donatılan akıllı telefon, ön tarafta ise yaklaşık 12 farklı filtre türünü destekleyen 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya sahip olacak.

Gücünü, temelde oyun merkezli cihazlar için tasarlanan Snapdragon 730G işlemcisinden alan Mi CC9 Pro, 8GB RAM + 256GB dahili depolama ile geliyor. 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.260mAh değerinde bir bataryadan beslenen cihaz, sadece 65 dakika içinde tam şarj olabilecek.

Xiaomi Mi CC9 Pro hakkındaki diğer detayları yarın düzenlenecek etkinlikten sonra alacağız. O zamana kadar yeni bilgiler açığa çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.