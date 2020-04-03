Xiaomi, çocuklara yönelik geliştirilen yeni akıllı saatleri Mi Kids Watch 4 ve Kids Watch 4 Pro'yu tanıttı. Gelişmiş özellikler sunan yeni saatler eSIM ve dahili GPS desteğinin yanı sıra, ön ve arka kameraya sahipler.

Xiaomi, şirketin çocuklara yönelik yeni akıllı saati Mi Kids Watch 4 serisini tanıttı. Mi Kids Watch 4 ve Mi Kids Watch 4 Pro, dahili GPS desteğinin yanı sıra Çinli operatörler China Telecom ve China Unicom gibi operatörler üzerinden 4G VoLTE aramalar için eSIM desteği sunuyor.

Mi Kids Watch 4 akıllı saatler, 368x448 piksel çözünürlük sunan 1.78 inç AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Ayrıca akıllı saatlerde çocukların görüntülü arama yapabilmeleri ve arama sırasında karşılarındaki kişiyi gösterebilmeleri için ön ve arka kamera yer alıyor. Elbette yine görüşmeler için dahili hoparlör ve mikrofona da sahipler.

Akıllı saatlerde çocuklar için aktivite ve uyku takibi de yer alıyor. Bağlantı tarafında eSIM desteğinin yanı sıra, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS ve NFC desteği de var. Her iki saatte de 8 güne kadar pil ömrü sunan 920 mAh batarya bulunuyor.

Mi Kids Watch 4 ve Mi Kids Watch 4 Pro'nun camı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Saatler, 20 metreye kadar su geçirmeme özelliğine de sahip. Akıllı saatler, telefonlarda Android 4.2 ve iOS 8'den sonraki sürümleri destekliyor.

Xiaomi Mi Kids Watch 4 ve Mi Kids Watch 4 fiyatı

Mi Kids Watch 4 ve 4 Pro, Mavi ve Pembe renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Mi Kids Watch 4'ün fiyatı 126 dolar, Mi Kids Watch 4 Pro'nun fiyatı ise 183 dolar olarak belirlendi. Akıllı saatler 9 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak.

Xiaomi Mi Kids Watch 4 özellikleri:

Ekran: 1.78-inch AMOLED, 326 ppi, Corning Gorilla Glass 3

1.78-inch AMOLED, 326 ppi, Corning Gorilla Glass 3 Uyumluluk: Android 4.2+ ve iOS 8+

Android 4.2+ ve iOS 8+ Özellikler: Aktivite ve uyku takibi

Aktivite ve uyku takibi Ön kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 5 MP

5 MP Bağlantı: 4G VoLTE (eSIM ile), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS+GLONASS+BEIDOU, NFC

4G VoLTE (eSIM ile), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS+GLONASS+BEIDOU, NFC Batarya: 920mAh

Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro özellikleri: