Xiaomi Mi MIX 3'ün yanında LEX kod adıyla başka bir telefonu satışa sunacak.

Birkaç gün önce Xiaomi’nin Mi MIX 3’ü 15 Ekim’de lanse edeceğini açıklayan bir poster internette yayınlanmıştı. Posterin ardından başka posterler de sızdırıldı ve bu posterler de bu tarihi destekler nitelikte.

Xiaomi Mi MIX 3, Ağustos ayında Xiaomi tarafından duyurulduğundan beri fazlasıyla beklenen bir telefon. Ancak Xiaomi LEX adında bir cihaz son sızıntılar sonucunda su yüzüne çıkmış durumda.

Sızan posterlerin birinde Mi Note 4’ün de 15 Ekim’de satışa sunulacağı bilgisi yer almakta. Xiaomi LEX kod adı altında tanıtılan Mi Note 4, 2017’nin Eylül ayında satışa sunulan Mi Note 3’ün devamı niteliğinde olacak.

Mi Note 4 hakkında yapay zekâ butonu hariç fazla bir bilgimiz yok ancak devamı olacak cihazdan fazlasıyla daha iyi olacağı konusunda şüphemiz yok.

İkinci posterde Mi MIX 3’ün Nanjing’de satışa sunulacağı bilgisine yer verilmekte. Mi MIX 3 Snapdragon 845 modelini bünyesinde barındırırken kızaklı bir yapıya ve aynı zamanda yapay zekâ asistanına sahip olacak.