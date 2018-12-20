Krallara Layık Xiaomi Mi Mix 3 Saray Özel Sürümü Tanıtıldı

Mi Mix 3 için daha önce iki ayrı özel sürüm satışa sunan Xiaomi, şimdi de cihazın en şık özel sürümü olan Saray Özel Sürümü'nü resmi olarak tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yılın en dikkat çeken akıllı telefonlarından biri olan Mi Mix 3’ün Palace Special Edition’ı (Saray Özel Sürümü) resmi olarak tanıttı. Mi Mix 3 için daha önce Forbidden City Edition ve Sapphire Blue Ceramic Edition versiyonlarını da satışa sunmuş olan Xiaomi, Mi Mix 3 Palace Special Edition’ı diğer özel sürümlerden ayrı tutarak yalnızca 500 adet piyasaya sürüleceğini belirtti.

Safir mavisi renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Mi Mix 3 Palace Special Edition, Saray Müzesi ile iş birliği içinde özel olarak tasarlandı. Cihaz, daha özel bir görünüme sahip olması adına safir mavisi arka planının üzerinde altın-bronz renkli bir aslan figürüne sahip. Ayrıca cihaza özel olarak tasarlanan duvar kağıdı görseli de yine aynı aslan figürünün detaylı yüz çizimini içeriyor.

Mi Mix 3 Palace Special Edition Özellikler

6.39 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ 19:5:9 ekran, 103.8% NTSC Renk Gamutu, 60000:1 kontrast aralığı, 600 nit parlaklık

2.8GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

10GB LPDDR4x RAM, 256GB depolama

Android 9.0 Pie işletim sistemi, MIUI 10 arayüzü

12MP, Sony IMX363 sensör, f/1.8 diyafram, 1.4µm piksel boyutu, 960fps ağır çekim + 12MP, Samsung S5K3M3+ sensör, 1.0 µm piksel boyutu, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

24MP + 2MP çift ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac dual-band (4×4 MU-MIMO ), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

Hızlı şarj ve 10W Qi kablosuz şarj destekli 3,200mAh batarya

Donanımı ile standart Mi Mix 3’ün en üst varyantına göz kırmakta olan Mi Mix 3 Palace Special Edition, fiyatıyla da kendini belli etmeyi başarıyor. Yalnızca 500 adet üretilen ve satışa sunulan cihazın fiyatı 725 dolar (3820 TL) olarak açıklandı. Cihaz, 21 Aralık itibari ile resmi olarak satışa sunulacak.