Weibo'da paylaşılan ve Xiaomi Mi Mix 3'e ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafa göre cihaz, tasarımını ciddi şekilde geliştirerek çerçevesiz ekran ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Akıllı telefon endüstrisinde gözler Apple’ın yeni saray mücevherleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’a çevrilmiş olsa da Ekim ayında pek çok yeni amiral gemisi, Apple’ın yeni akıllı telefonları ile rekabet etmek üzere tüketiciler ile buluşacak. Bunlardan en dikkat çeken model ise Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi Mix 3 olacak.

Xiaomi’nin Mi Mix serisi, günümüz çerçevesiz akıllı telefonları için bir öncü konumunda bulunuyor. Bu nedenle Mi Mix 3’ün nasıl bir tasarımla geleceği oldukça merak konusu. Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan bir ekran paneli görüntüsü, Xiaomi’nin nasıl bir tasarım harikası piyasaya süreceğini ortaya çıkardı.

Bildiğiniz gibi şu ana kadar tanıtılan tüm Mi Mix modellerinde ön kamera ekranın alt çerçevesinde yer alıyordu. Bu nedenle cihazın üç tarafı çerçevesiz olsa da alt çerçeve fazlasıyla kalın oluyordu. Xiaomi, Mi Mix 3 ile birlikte kızaklı bir tasarıma geçiyor. Bu sayede ekranın altında bulunan çerçeve de fazlasıyla inceltiliyor.

Xiaomi, Mi Mix 3 modeli ile 3D yüz tanıma kilidi sunacak. Bu nedenle ön kameranın ve diğer sensörlerin bulunduğu kızaklı yapı son derece önemli. Cihazın ön kısmında herhangi bir modül bulunmaması ise Mi Mix 3’ün daha önce tanıtılan Mi Mix modellerine göre ciddi bir şekilde ekran/gövde oranı artışı sunmasını sağlıyor.